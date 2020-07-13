Мнение: Бои на армяно-азербайджанской границе

13.07.2020, 10:32, Разное

Кадры ударов азербайджанской армии по армянскому опорнику 12.07.2020

В ночь на 13 июля на Товуском направлении азербайджано-армянской государственной границы сохранялась напряженность.

В ходе ночных боев наши подразделения, применяя артиллерию, минометы и танки точным огнем уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника.

Во время боев погиб военнослужащий Азербайджанской Армии старший лейтенант Махмудов Рашад Рашид оглы.

Руководство Министерства обороны выражает соболезнование семье погибшего военнослужащего. Аллах ряхмят елясин!

В настоящее время оперативная обстановка находятся под контролем наших войск. Против врага применяются карательные меры.

Противник скрывает информацию о потерях.

https://mod.gov.az/ru/news/podrazdeleniya-azerbajdzhanskoj-armii-nanesli-udar-po-opornomu-punktu-protivnika-video-31452.html – цинк



Примерная линия разграничения, где произошел очередной замес.

Фактическая "граница/линия фронта" несколько отличается от международно признаваемой линии разграничения.

Армяне о вчерашних боях.

Азербайджанская версия событий.

Армяне заявляют, что никаких сел не обстреливали и огонь вчера велся исключительно по позициям ВС Азербайджана, а сами события были спровоцированы азербайджанскими солдатами, которые пытались въехать на запрещенную территорию, после чего и начались столкновения и обстрелы. С Азербайджанской стороны от 3 200х и неизвестное кол-во раненых

На текущий момент по линии МИД Армении и Азербайджана намечены консультации по купированию очередной эскалации. Если не смогут договориться напрямую, можно ожидать посредничества со стороны РФ, которая заинтересована в сохранении статус-кво и отнюдь не заинтересована в каком-либо длительном вооруженном конфликте, выгодоприобретателями которого могут стать США и Турция.

С высокой долей вероятности, после некоторого периода эскалации можно ожидать постепенного сворачивания боевых действий.