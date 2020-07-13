Россияне за время эпидемии COVID-19 получили выплаты на 26,5 млн детей

13.07.2020, 10:30, Новости дня

Россияне за время пандемии коронавируса получили выплаты на 26,5 млн детей на сумму 617 млрд рублей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

«На сегодняшний день выплаты по разным основаниям произведены для 26,5 млн российских детей на сумму 617 млрд рублей», – передает ТАСС слова Голиковой.

Она добавила, что в рамках национального проекта в РФ создано почти 12 тыс. мест в яслях и детских садах.

«В рамках национального проекта «Демография» создано почти 12 тысяч мест в яслях и детских садах, завершено строительство трех центров социального обслуживания нового типа», – передает РИА «Новости» слова Голиковой.

По ее словам, меры, принятые в отношении стационарных организаций соцобслуживания, позволили не допустить серьезного роста смертности в таких учреждениях, как в ряде других стран мира.

Напомним, 6 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о закреплении правового статуса федеральной информационной системы доступности дошкольного образования.