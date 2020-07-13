Ученые: Жирные кислоты могут уничтожать раковые клетки человека

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13.07.2020, 10:30, Разное

Эксперты приблизились к образованию новой терапии в онкологии. В результате опытов было доказано, что дигомо-гамма-линоленовая кислота может убить злокачественные клетки в организме людей.
Специалисты сообщают, что DGLA может вызвать ферроптоз, а его спецификой значится железо-зависимое перекисное окисление липидов. Его связывают с болезненными процессами, поэтому он стал центром внимания экспертов.

Опыты были подтверждены на нематоде Caenorhabditis elegans. Выкармливание зверей едой из DGLA-нагруженных бактерий уничтожает у червей стволовые, зародышевые клетки, а их погибель имеет симптомы ферроптоза. Эксперты, занимающиеся проблемами онкологии, перенесли опыты на людей и доказали, что DGLA вызывает ферроптоз в клетках рака, и нашли связь с эфирным липидом, оказывающим защиту против DGLA. В процессе изъятия эфирных липидов клетки погибали быстро.

Профессор Дженнифер Уоттс сообщает, что если бы у ученых получилось ввести DGLA в злокачественную клетку, то это бы привело к ферроптозу и к уничтожению клеток рака. Специалисты будут продолжать работы в этом направлении. На новое исследование уже выделили 1,4 миллиона долларов.



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