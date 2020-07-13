 

Знает ли Путин о воровстве в России

13.07.2020, 10:23, Разное

Александр Сокуров несколько раз видел доказательство того, что Владимир Путин “все прекрасно знает”. Однажды режиссер при президенте назвал фамилию известного олигарха. Российский лидер тут же сказал, что этот человек вор.

Сокуров считает, что глава государства не может быть “старухой-сборщицей всякого мусора”. Такие слова он произнес во время обсуждения вовлеченности политика в дела страны. “Я представляю, что вокруг Путина происходит – сколько всякой дряни, грязи приносят ему…” – сказал режиссер.

Народный артист в 90-х виделся с Борисом Ельциным. Александр Сокуров вспомнил, что фамилию Владимира Путина впервые услышал от него: тот похвалил будущего президента за помощь мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку. “Путин не предал”, – произнес Ельцин при Сокурове.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 23 Июн 2020 в 7:47 PDT

Напомним, что Александр Сокуров является режиссером фильмов “Дни затмения”, “Молох”, “Русский ковчег”, “Солнце”, “Фауст” и многих других. В 2011 и 2015 годах артист стал обладателем “Золотого льва” Венецианского кинофестиваля.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.06 / Медики рассказали о предупреждающих сигналах на повышенный уровень сахара в организме

31.05 / Молодую супругу Евгения Петросяна Татьяну Брухунову подвергли критике из-за «старушечьих нарядов»

25.06 / Мнение: Шоу “Парад Победы”

02.07 / Учёные выяснили, какая температура является опасной для COVID-19

17.06 / Мир пришел в восторг от видео с жадным котом

29.06 / Как подельники «киллера на велосипеде» Красикова связаны с другими убийствами за рубежом

16.05 / Мнение: Аксенов назвал Путина «шантажистом» и «провокатором»?

01.06 / Мнение: Поправка Зарифа

07.07 / Референдум Шредингера

05.06 / В связи с коронавирусом страховые компании готовят льготы и скидки для автолюбителей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска