Знает ли Путин о воровстве в России

13.07.2020, 10:23, Разное

Александр Сокуров несколько раз видел доказательство того, что Владимир Путин “все прекрасно знает”. Однажды режиссер при президенте назвал фамилию известного олигарха. Российский лидер тут же сказал, что этот человек вор.

Сокуров считает, что глава государства не может быть “старухой-сборщицей всякого мусора”. Такие слова он произнес во время обсуждения вовлеченности политика в дела страны. “Я представляю, что вокруг Путина происходит – сколько всякой дряни, грязи приносят ему…” – сказал режиссер.

Народный артист в 90-х виделся с Борисом Ельциным. Александр Сокуров вспомнил, что фамилию Владимира Путина впервые услышал от него: тот похвалил будущего президента за помощь мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку. “Путин не предал”, – произнес Ельцин при Сокурове.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 23 Июн 2020 в 7:47 PDT

Напомним, что Александр Сокуров является режиссером фильмов “Дни затмения”, “Молох”, “Русский ковчег”, “Солнце”, “Фауст” и многих других. В 2011 и 2015 годах артист стал обладателем “Золотого льва” Венецианского кинофестиваля.