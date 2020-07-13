Мишустин выступил за продление сроков достижения национальных целей до 2030 года

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13.07.2020, 10:16, Новости дня

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил продлить сроки достижения национальных целей до 2030 года.

На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Мишустин отметил, что РФ предстоит работать по достижению целей, обозначенных в майском указе 2018 года, в условиях более жёстких бюджетных ограничений.

«Распространение коронавируса и его последствия для мировой экономики и для нашей страны, с одной стороны, подтолкнули развитие отдельных сегментов рынка, с другой – создали новые ограничения, замедлили рост, сократили доходы консолидированного бюджета. Мы должны принимать это во внимание при установлении целевых показателей и определении темпов движения к ним. Возможно, продлить сроки достижения национальных целей, о чем вы сказали сегодня, до 2030 года», – передает РИА «Новости» слова премьера.

Он добавил, что при этом необходимо «максимально обеспечить их преемственность по отношению к тем целям развития, которые были определены 2 года назад».

Мишустин отметил также, что ключевые параметры национальных проектов надо скорректировать осенью текущего года, чтобы учесть при подготовке бюджета.

«Мы должны завершить корректировку ключевых параметров национальных проектов осенью, чтобы синхронизировать ее с формированием бюджета на ближайшую трехлетку», – сказал он.

Напомним, в мае президент РФ Владимир Путин заявил, что какие-то программы по нацпроектам в этом году реализовать не получится, их сдвинут по времени. 



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