Скандалы: «Аномалия» челюскинского леса

13.07.2020, 10:10, Разное

Как купить 100 га территории с вековыми деревьями по 14 тысяч за сотку в 7 км от столицы

13 июля в 13.00 в Московском областном суде состоится рассмотрение апелляционной жалобы по делу о продаже в частную собственность Челюскинского леса, что рядом с подмосковными Мытищами. Жители Мытищ уже несколько лет пытаются вернуть в собственность города 102 га векового хвойного леса, примыкающего к кардиологическому санаторию «Подлипки», в 7 км от столицы. А частный собственник, ООО «Санаторий «Подлипки», принадлежащее строительной компании ООО «СК «Новая Земля», пытается вырубить лес и застроить его. Жители Мытищ, участники инициативной группы рассказали «Новой газете» о том, как администрация города продала лес и о своей борьбе против застройки.

Квартиры у леса

Несколько лет назад художница Джулиа Арье переехала из Москвы в Мытищи, в тихий микрорайон «Строитель», рядом с Челюскинским лесом. «Мы с мужем увидели вековые сосны, огромные ели и просто влюбились в это место! Мы воплотили свою мечту и жили в ней два года — бродили по лесу, любовались сказочной красотой природы! Ландыши, незабудки, иван-чай выше человеческого роста… А как птицы поют! Стук дятла, кукушка…»

Квартиры в ЖК «Спутник», построенном несколько лет назад на месте ветхих деревянных бараков, раскупались стремительно. Все хотели «квартиру у леса». Сказка закончилась летом 2016 года, когда мытищинская газета «Родники» опубликовала крошечную заметку о том, что на месте леса планируется многоэтажная застройка на 19 тысяч человек. Новость быстро облетела весь район, вызвав полное смятение как у жителей нового ЖК, так и у дачников, проживающих по соседству с лесом.

«Соседка рассказала мне, что лес продали в частную компанию. Я подумал: что за бред? Этого быть не может! Как можно продать лес, реку, озеро, гору? — вспоминает филолог и поэт Виктор Скоробогат, муж Джулии.

В это же время начинается «санитарная вырубка» леса, пораженного короедом. Рубят без порубочного билета, сплошняком. И живые, и здоровые деревья, оставляя лишь голое поле для застройки. Жители пишут гневные письма в правительство Московской области и начинают сбор подписей в защиту леса. Формируется инициативная группа из 30 человек, куда вошли Виктор, Джулия и их соседи.

«Эмоции зашкаливали: вот это кидалово! Вот это я вложилась в квартиру! Вот это я приехала в зеленый райончик!» — поделилась Мария Тябут, председатель ТОС (территориального общественного самоуправления) собственников квартир ЖК «Спутник». «Мы оказались заложниками ситуации. Квартира у нас, как и у многих здесь, была куплена в ипотеку и стоила для нас недешево. Может быть, это вообще единственное жилье, которое у нас будет до конца жизни! Одно дело, когда из окна деревья видны и белки бегают по проводам в частном секторе, и совсем другое дело, когда окна в окна — такая же многоэтажка!», — возмущается Мария, которая одна из первых вошла в инициативную группу.

Лес, по которому гуляли Королев, Туполев и Мао Цзедун

История Челюскинского леса с вековыми корабельными соснами и елями восходит к началу XVIII века. По словам местных краеведов, эта территория в виде естественного парка принадлежала одному из сподвижников Петра Первого, графу Якову Брюсу, участнику крымских походов 1687–1689 гг., имевшему репутацию чернокнижника, мага и первого русского масона.

С 1924 по 1936 г. здесь работала Высшая диверсионно-разведывательная школа. А в 1938 г. был построен первый корпус кардиологического санатория в стиле дворцовой архитектуры. Из запасников Зимнего дворца сюда привезли старинную мебель и антикварные вещи.

В санатории «Подлипки» приезжали коммунистические лидеры из разных стран: Мао Цзедун, Эрнст Тельман, Пальмиро Тольятти, Долорес Ибаррури, Вильгельм Пик.

Здесь часто отдыхали Надежда Крупская, знаменитые авиаконструкторы Туполев, Яковлев, Илюшин, отец советской космонавтики Королев. Здесь кутил с барышнями Василий Сталин.

Во время Великой Отечественной войны на базе санатория размещался госпиталь на 650 мест, а после его эвакуации — различные воинские части и Высшая школа саперов и минеров. В 1980 году санаторий «Подлипки» был задействован как олимпийский объект. Здесь жили и тренировались спортсмены сборной СССР по стендовой и пулевой стрельбе. В советское время санаторий принадлежал профсоюзам (ВЦСПС), но после развала Союза пришел в упадок, старинная мебель и антикварные вещи были расхищены. Санаторий «Подлипки» до сих пор работает, но отзывы отдыхающих в интернете оставляют желать лучшего.

По словам старожилов, по крайней мере часть Челюскинского леса скорее всего входила в лесной фонд. Сейчас Комитет лесного хозяйства Московской области и администрация Мытищ отвечают жителям, что он не в лесфонде и… вообще не является лесом. Официально это «древесно-кустарниковая растительность», расположенная на землях населенных пунктов. Но на старых картах можно увидеть номера лесных кварталов: 76 и 81.

В 90-е, когда встал вопрос об уплате налогов на землю, руководство санатория отгородило небольшую территорию в несколько гектаров металлическим забором, заявив: «Остальное не наше!» А потом вдруг оказалось «наше»…

Секретная сделка в санитарной зоне

29 июня 2012 года администрация Мытищинского муниципального района (сейчас преобразован в городской округ Мытищи) сдает Челюскинский лес, а по документам «неразграниченную государственную собственность», в аренду Лечебно-профилактическому учреждению (ЛПУ) санаторию «Подлипки». В договоре аренды прописано ограничение в пользовании: зона 2-го пояса санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы.

Через 11 дней после этого глава Мытищинского района Виктор Азаров это ограничение снимает своим постановлением от 10 июля 2012 года № 2112. Лес больше не в санитарной зоне.

Как органы местного управления смогли снять с земли статус, установленный федеральными и областными властями на данную территорию еще в 1941 и 1980 гг. и действующий по сей день, остается загадкой.

За эти 11 дней законодательство, определяющее границы санитарных зон в Подмосковье, точно никак не менялось.

СПРАВКА «НОВОЙ»

Почему лес до сих пор считается частью зоны санитарной охраны

По информации АО «Мосводоканал», обеспечивающего питьевое водоснабжение в Московском регионе, границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения на данном земельном участке (кадастровый номер 50:12:0102201:83) были установлены двумя нормативными правовыми актами:

постановлением СНК РСФСР от 23.05.1941 г. № 355 «О санитарной охране Московского водопровода и источников его водоснабжения»;

решением исполнительных комитетов Московского городского и Московского областного Советов народных депутатов от 17.04.1980 № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП»).

Оба документа являются действующими на данный момент. То есть лес продолжает находиться во втором поясе санитарной охраны источника питьевого водоснабжения Москвы.

В 2013 году ЛПУ санаторий «Подлипки» реорганизуется в ООО «Санаторий «Подлипки». Администрация подписывает дополнительное соглашение о том, что лес теперь в аренде у этого ООО. А еще через год, 12 августа 2014 года, землю, находящуюся в аренде, администрация продает ООО «Санаторий «Подлипки» как собственнику санаторных зданий и строений на этой территории за 15% от кадастровой стоимости, то есть по цене 13 857 р. за сотку.

СПРАВКА «НОВОЙ»

Почему лес не может перейти в частную собственность

В соответствии с подп. 14 п. 5 ст. 27 Земельного кодекса РФ, земельные участки в первом и втором «поясах» зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения являются ограниченными в обороте. В соответствии с п. 2 ст. 27 Земельного кодекса, земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, не предоставляются в частную собственность.

К этому моменту ООО «Санаторий «Подлипки» уже принадлежит строительной компании ООО «СК «Новая Земля». Один из акционеров «Новой Земли» — Павел Телушкин, в разное время занимавший высокие должности в таких крупных девелоперских компаниях, как «Дон-Строй», «Премьер-Холдинг», «ГМС», «ФЦСР». Разрабатывается проект многоэтажной застройки в Челюскинском лесу: 33 многоэтажных дома должны занять все 102 га и обеспечить прирост населения Мытищ на 8% (19,5 тысячи человек).

Жители знать не знали ни о снятии статуса санитарной зоны, ни о продаже леса.

Ни одно из постановлений администрации об этом нигде официально опубликовано не было. Никаких общественных слушаний по этому вопросу не проводилось.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Николай Юмашев

Адвокат, кандидат юридических наук

— Законом не предусмотрено проведение органом местного самоуправления общественных (публичных) слушаний по вопросу приобретения земельного участка в аренду или в частную собственность.

Органы общественного контроля (общественные палаты) могут инициировать проведение публичных слушаний. При этом орган местного самоуправления может отказать в их проведении, когда нет указания на возможность их проведения специальными федеральными законами, законами субъектов РФ, муниципальными нормативными правовыми актами.

Министерство имущественных отношений Московской области открестилось от сделки. В ответ на запрос «Новой газеты» в отношении продажи Челюскинского леса замминистра Юрий Лавряков подчеркнул, что «полномочия органов местного самоуправления по предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, были перераспределены с 01.01.2015» в пользу органов власти Московской области.

Челюскинский лес был продан до этой даты, а, следовательно, область за эту сделку никакой ответственности не несет.

«В связи с изложенным, вам необходимо обратиться за предоставлением информации в администрацию городского округа Мытищи», — добавил замминистра.

На просьбу «Новой газеты» прокомментировать обстоятельства сделки, замглавы администрации г.о. Мытищи Татьяна Кольцова ответила, что «в Генеральном плане г.о. Мытищи, (…) земельный участок санатория «Подлипки» не находится в границах 2-го пояса ЗСО (зон санитарной охраны. — Ред.) источников питьевого водоснабжения г. Москвы». Она также уверяет, что «нарушений п. 2 и подп. 14 п. 5 ст. 27 Земельного кодекса РФ (запрещающих продавать земли, находящиеся во 2-ом поясе ЗСО. — Ред.) со стороны администрации городского округа не установлено».

Однако госпожа Кольцова лукавит. Отнесение данного земельного участка к зоне второго пояса санитарной охраны подтверждено решением Мытищинского городского суда по делу № 2а-5280/17 от 05.12.2017г., Апелляционным определением Судебной коллегии по административным делам Московского областного суда по делу № 33а-9571/2018 от 26.03.2018г., а также определением Верховного суда № 4-КГ18-98 от 27.12.2018г.

Решением Мытищинского городского суда от 05.12.2017г. также подтверждено, что постановление № 2112 от 10.07.2012г. о снятии санитарной зоны «противоречит нормативно-правовым актам».

Межрайонная природоохранная прокуратура Московской области отказалась прокомментировать журналистам «Новой газеты» ситуацию с продажей Челюскинского леса. А запросы «Новой газеты» в мытищинскую городскую прокуратуру и Рослесхоз остались без ответа.

Микрорайон на 22,5 тысячи человек вместо леса

В случае с Челюскинским лесом вообще никто, кроме участников сделки, не знал о том, что лес был продан. Жителей, обеспокоенных судьбой леса, пригласили на публичные слушания лишь три года спустя, когда в генплан Мытищ внесли проект многоэтажной застройки Челюскинского леса на 22,5 тысячи человек.

«Стало понятно, что лес будет просто вырубаться. Вековые дубы, сосны, ели… Люди плакали. Это не укладывалось в голове. Было настолько больно все это переживать и осознавать! Естественно мы все встали на защиту нашего леса», — рассказывает жительница частного сектора Светлана Бутенко.

«В нашей борьбе было много этапов, которые впоследствии позволили нам добиться отмены многоэтажной застройки», — вспоминает Светлана Бутенко. «Было и освещение в СМИ, ходили по депутатам, чиновникам, подняли всю нашу общественность, собирали подписи, писали петиции, использовали все возможные варианты, чтобы защитить наш лес. Одним из таких этапов было судебное разбирательство, мы подали в суд на администрацию Мытищ», — рассказывает Светлана.

Вот один из репортажей «Вестей» о конфликте вокруг Челюскинского леса, снятый в октябре 2017 г.:

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Жители собрали более двух тысяч живых подписей в защиту Челюскинского леса и против многоэтажной застройки. Запустили в интернете на сайте change.org петицию против уничтожения леса, там собрали еще пять тысяч подписей. Всего более семи тысяч подписей, а это по численности практически все население 30-го микрорайона, в котором расположен лес. В сентябре 2016 года прошел митинг против застройки, были отправлены несколько сотен писем в разные инстанции, вплоть до Генеральной прокуратуры и президента Путина. В октябре по запросу лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского Московской областной прокуратурой была проведена прокурорская проверка, в ходе которой всплыли интересные документы.

Оказалось, что 12 августа 2016 года мытищинская городская прокуратура вынесла главе администрации представление № 887ж16, согласно которому постановление о снятии санитарной зоны «противоречит требованиям законодательства», и договор купли-продажи должен быть расторгнут.

Но администрация отвечает прокуратуре, что деньги, вырученные ею за лес в сумме 142 039 800 рублей, уже потрачены на социальные объекты (детский сад, номер которого не указан, и спортивно-оздоровительный комплекс, тоже неизвестно какой). Областную прокуратуру этот ответ почему-то удовлетворяет. Проверка закрыта. Представление до сих пор не исполнено.

После прокурорской проверки, весной 2017 года Павел Телушкин уходит из «Новой Земли». Организована встреча главы г.о. Мытищи Виктора Азарова с представителями жителей. Он обещает, что лес останется в зоне рекреации. Но строительная компания, среди акционеров которой остается бизнес-вумен Светлана Рыбальченко, учредитель около 20 различных компаний в Кемеровской области (в том числе Международного аэропорта Кемерово), все еще пытается пролоббировать застройку.

В проект нового Генерального плана внесены изменения. Вместо рекреационной зоны Челюскинский лес отнесен в Генплане к зоне «многофункциональной застройки», где разрешено строить 17-этажные дома с общей численностью населения уже до 22,5 тысячи человек (аппетиты растут).

«Поражают масштабы афер с лесами по всему Подмосковью. Это напоминает компьютерную игру «Тетрис»:

чиновники пытаются запихнуть многоэтажную застройку везде настолько плотно, чтобы ни одного сантиметра даром не пропало», — ужасается Мария Тябут.

Сотни обращений снова летят в разные инстанции. В июне 2017 г. жители записывают видеообращение на прямую линию с президентом Путиным и заваливают SMS-ками редакцию ВГТРК. Видеообращение опубликовано на сайте прямой линии в разделе «самый популярный вопрос по теме «Экология», в эфир выходит репортаж «Вестей» о Челюскинском лесе, после которого «санитарная вырубка» приостанавливается.

Через несколько дней после прямой линии из проекта Генплана вдруг исчезает многофункциональная застройка в Челюскинском лесу. Лес отнесен к «зоне отдыха и туризма». Во всех последующих ответах на обращения жителей администрация Мытищ пишет, что лес попал в зону застройки «по ошибке». Многоэтажная застройка побеждена, но лес остается в частной собственности. А в зоне «отдыха и туризма», к которой он отнесен, разрешено строить гостиницы до четырех этажей, объекты развлечений и общепита и даже размещать поля для гольфа.

«Нам удалось поменять этот жуткий Генплан на малоэтажную застройку — гостиницы, но это нас тоже не устраивает. Любое строительство вместо этого леса — это убийство. Убийство зверей и птиц и в итоге всего этого района. Мы просто не должны этого допустить», — считает Виктор Скоробогат.

«То, что лес в частной собственности — это очень плохо», — говорит Александра Горностаева, еще одна участница инициативной группы. «Во-первых, частный собственник ужасно обращается с лесом: половину деревьев спилили под предлогом санитарной рубки, в том числе здоровые. Во-вторых, он никак за лесом не ухаживает, короед продолжает есть деревья.

И еще он устроил там свалку. Сначала жгли мусор за зданием котельной, потом пригнали экскаватор и ковшом вырыли яму, куда сваливают пищевые отходы, пластик и все подряд.

Мы писали в Госадмтехнадзор, но нам отвечают, что это частная собственность и они не могут ничего сделать», — рассказала Александра.

Жители три раза записывали обращение на прямую линию президенту Путину. Но так ни разу и не вышли в эфир. У некоторых активистов за это время родились и подросли дети. В первом обращении к президенту активистка Маша Тябут беременная, на следующий год она с младенцем на руках, а еще через год уже ее сын бегает рядом. В прошлогоднем обращении ребенок не выдержал, снял штанишки и пописал прямо перед камерой. Участники съемки посмеялись, так и смонтировали ролик с ним.

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Левиафан

Осенью 2017 года жители пошли в Мытищинский суд с иском о признании недействительным постановления администрации о снятии санитарной зоны с леса. Иск был проигран. Все инстанции, вплоть до Верховного суда РФ признали, что постановление противоречит закону, но определили, что оно «не нарушает прав истцов» и на этом основании жителям было отказано.

Александра Горностаева называет суд по делу о Челюскинском лесе «фарсом»: «Я тогда еще верила, надеялась, что суд все поймет. Наглость администрации, которая не являлась на заседания, представителей застройщика, которые говорили, что им всё здесь разрешили: «Нам же лес продали, а чё такого?» Я потом посмотрела фильм «Левиафан» Звягинцева, там была точно такая же судья, с точно такой же пустой интонацией. И так же, как мы, люди пытались отстаивать свои права, но им было невозможно что-то сделать».

Летом 2019 года новый иск подали юристы Межрегиональной общественной благотворительной организации «Общество защиты прав потребителей и охраны окружающей среды «ПРИНЦИПЪ». На этот раз иск был подан в пользу неопределенного круга лиц. Юристы-экологи оспаривают не только отмену санитарной зоны, но и предоставление земельного участка, на котором расположен лес, в частную собственность. Представители застройщика в суд ни разу так и не явились. А представители администрации путались в показаниях и не могли объяснить суду, на основании каких документов они сняли санитарную зону и продали лес. Однако иск снова был проигран в первой инстанции.

«Процесс в Мытищинском городском суде был весьма странным», — говорит юрист Дмитрий Трунин, председатель экологической организации «ПРИНЦИПЪ». — В моей практике было впервые то, что собственник имущества, кадастровая стоимость которого превышает 4,6 миллиарда рублей, не пришел на судебное заседание. Вопросов к истцу у суда не было никаких, и ничего не предвещало отказ в иске.

Если прочесть решение суда, то можно увидеть, что мотивировочная часть противоречит резулятивной. Создается впечатление, что судья не там поставила запятую. И надо было казнить ответчика, а истца помиловать».

«С точки зрения закона наша победа выглядела очевидной. В судебной практике множество случаев, когда суды прекращали право собственности на основании того, что земельные участки находятся во 2-м поясе санитарной охраны. Но все эти случаи касаются мелких собственников. А прекратить право собственности на 100 га леса, находящегося в санитарной зоне, мытищинский суд почему-то отказался. То есть для одних людей закон действует, а для других — как бы не очень», — считает Трунин.

«Сам процесс проходил с чудовищными нарушениями. Представитель администрации с кем-то громко консультировалась по телефону прямо во время заседания, а судья делала вид, что не замечает. После вынесения решения мы два с половиной месяца не могли ознакомиться ни с текстом решения, ни с протоколами заседаний, ни с материалами дела. Потом выдали текст решения совершенно не читаемый, «слепую» копию. Нашу краткую апелляционную жалобу вообще потеряли. Она чудесным образом нашлась только после того, как мы направили жалобу председателю суда. Ощущение, что было сделано все возможное, чтобы мы не смогли вовремя оспорить решение.

Полный текст апелляционной жалобы пришлось писать за сутки до окончания срока подачи, в авральном режиме».

Первое заседание по рассмотрению апелляционной жалобы прошло 3 июня в Мособлсуде в режиме самоизоляции, без публики. И снова со странностями. Оказалось, Мытищинский суд не направил копии жалобы участникам процесса. Поэтому на заседании снова не было ни собственника земли, ни представителей прокуратуры и Мосводоканала, и процесс отложили.

Экологи запросили то самое представление прокуратуры № 887ж16, содержащее требование о расторжении договора купли-продажи. Судьи удовлетворили ходатайство. Однако, неделю спустя, ознакомившись с протоколом заседания, истцы пришли в недоумение:

там не было ни судебного запроса в прокуратуру, ни вообще каких-либо упоминаний об их ходатайстве.

Второе заседание состоялось 6 июля. И снова на него никто не пришел, кроме истцов и администрации. А прокурорское представление почему-то принесла представитель администрации, причем не оригинал, а незаверенную копию. Поэтому истцов с ней пока знакомить не стали.

13 июля в Мособлсуде пройдет следующее, скорее всего финальное заседание. Мытищинцы очень ждут справедливого решения, хотя уже и не очень верят в него.

«Мы свою борьбу будем продолжать до последнего! Потому что это единственная наша зеленая зона, уголок природы, где обитают живые существа: белки, птицы, ежи. Уничтожить все это — преступление перед всеми нравственными законами природы и жизни!» — говорят жители.

«Хочется задать вопрос тем, кто это совершает: вы что, живете на другой планете? Вы же тем же самым воздухом дышите! Вы же своим детям и внукам перекрываете кислород! Неужели сиюминутная жажда наживы перевешивает долгосрочные перспективы? Вы же в поколениях остаетесь на этой планете! Разве будет клево, если ваши прапраправнуки будут ходить, опираясь на костыли, с бледной кожей и чахоточные? Ну зачем?!» — восклицает Мария Тябут.

Вероника Ворошилова