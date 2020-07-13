Скандалы: «В деле группы Дятлова поставлено жирное отточие…»

13.07.2020, 10:10, Разное

Родственники в шоке от ответа Генпрокуратуры по поводу причин гибели группы

Туристы, погибшие на перевале Дятлова в районе Горы Мертвецов на Северном Урале в 1959 году, попали под лавину, о чем свидетельствуют их травмы. Разрезав палатку, группа ушла на 50 метров от своего расположения. А потом из-за плохой видимости, которая не превышала 16 метров, при температуре минус 40-45 градусов ребята не смогли найти свой лагерь, где было все необходимое. Таким образом, группа была обречена. Об этом на встрече с журналистами 11 июня, заявил представитель управления Генпрокуратуры России в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.

Прокомментировать выводы, которые были сделаны в результате прокурорской проверки, мы попросили адвоката, полковника милиции в отставке Евгения Черноусова, который представляет интересы родственников погибших туристов, а также тюменского писателя и исследователя Олега Архипова, который на протяжении многих лет, пытаясь выяснить обстоятельства гибели группы Дятлова, работает с документами в различных архивах.

— На самом деле эту пресс-конференцию спровоцировали мы, — говорит адвокат общественного Фонда «Памяти группы Дятлова» Евгений Черноусов. — 22 июня было составлено и отправлено Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову коллективное обращение родственников погибших туристов. Его подписали четыре человека, в том числе и родная сестра Игоря Дятлова, Татьяна Перминова, живущая в Первоуральске. Только родственники имеют право что-то требовать, а мы, актив сообщества, представленный Фондом «Памяти группы Дятлова», их поддержали. Обращение было жесткое, родственники погибших попросили признать, что уголовное дело о гибели группы Дятлова было практически фикцией. На нем отсутствовал номер, оно было скрыто от учета, что является должностным преступлением. Родные погибших были крайне раздражены тем, что происходит. 61 год их обманывали. И попросили ходатайствовать перед Следственным комитетом, чтобы было возбуждено реальное уголовное дело.

— Как родные погибших отреагировали на результаты прокурорской проверки, которые представил журналистам Андрей Курьяков?

— Они категорически не согласны с тем, что причиной гибели группы Дятлова стала лавина. Мы обсуждали этот вопрос. У нас собраны доказательства, что это была техногенная катастрофа. Произошел взрыв в ближнем космосе, аварийное падение ракеты, или сброс ступени ракеты-носителя. Туристов накрыло ядовитое облако, смесь газов компонентов ракетного топлива и продуктов его сгорания. Они отравились, дышать было невозможно, они в панике, полуослепшие, бежали вниз по курумнику от очага поражения. Трое, ударившись о камни, получили телесные повреждения и остались внизу. На исходе сил, умирая, трое уцелевших ребят пытались добраться до палатки, где остались теплые вещи, продукты и медикаменты. Но замерзли. Ребята застыли в динамических позах, где кого настигло полное окоченение. Мы считаем, что все они умерли в течение 6 часов, и это произошло ночью. Такова наша версия.

Родственники погибших не удовлетворит та проверка обстоятельств трагедии на перевале Дятлова, которую провела группа прокурорских работников прокуратуры Свердловской области. Они будут обжаловать сделанные ими выводы по полной программе, никогда с ними не согласятся. Родные погибших требуют полноценного расследования: с допросом свидетелей, потерпевших, подозреваемых. Чтобы были проведены очные ставки, и если это будет необходимо, эксгумация тел погибших. Родственники погибших должны получить статус потерпевших. И узнать, наконец, от чего погибли их близкие.

Осенью, в сентябре или октябре, мы намерены собрать пресс-конференцию. А потом обратимся к члену Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Генри Марковичу Резнику. Это только начало борьбы. Мы не отступим. Поверьте, если бы у нас не было доказательств, мы бы себя так не вели.

ххх

Тюменский писатель и исследователь Олег Архипов, в свою очередь, предостерегает представителей СМИ употреблять эпитеты «Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова» и «В деле гибели группы Дятлова поставлена точка».

— Хочу обратить внимание, что пресс-конференция проходила в редакции газеты «Комсомольская правда», где Андрей Валентинович Курьяков выступал как частное лицо, как ученый. Он это подчеркнул дважды, — говорит Олег Архипов. — Он был без мундира, в отличие от той пресс-конференции, которая состоялась в Екатеринбурге 4 февраля 2019 года, где было объявлено о проведении прокурорской проверки по делу группы Дятлова. Пока не последует каких-то официальных заявлений от Генпрокуратуры РФ, я рассматриваю сказанное Андреем Валентиновичем Курьяковым на пресс-конференции 11 июля, как его личное мнение, как те данные, которые он намерен использовать в своей кандидатской диссертации.

— Что можете сказать по поводу озвученных данных?

— Сразу было подчеркнуто, что все выводы, которые сделали представители прокуратуры Свердловской области в рамках прокурорской проверки, а именно на них ссылается Андрей Валентинович, были сделаны лишь на основе уголовного дела без номера. Все.

— По словам Андрея Курьякова, данных, собранных в 1959 году, оказалось достаточно, чтобы ответить на все вопросы.

— То есть, никаких иных материалов, секретных документов поднято не было. Не были изучены и озвучены данные дела оперативного сопровождения, которое в 1959 году по факту гибели туристов проводило региональное управление КГБ по Свердловской области.

По всей видимости, государство не хочет раскрывать определенные бумаги и документы. На пресс-конференции 11 июля хотя бы было заявлено, что в ходе расследования было много нарушений. Там ведь есть принципиальные моменты. Почему, допустим, на актах вскрытия последней четверки нет печатей и подписей? Это были копии. Такие документы просто не принимали в уголовное дело. Где основные документы? В уголовном деле без номера отсутствуют все постановления о проведении судебно-медицинских экспертиз. Почему в актах судебно-медицинского исследования по первой пятёрке отсутствуют печати Свердловского областного бюро?

Также не были озвучены результаты судебно-химической экспертизы, изъятой из уголовного дела, как, впрочем, и результатов гистологического исследования по первой пятерке. Тогда ведь были изъяты не только акты, но и фрагменты внутренних органов из холодильников в Бюро. Если бы это была лавина, которую почему-то тогда никто не увидел, зачем потребовалось изымать из холодильников даже фрагменты внутренних органов ребят?

— Версия лавины отрабатывалась ведь и в 1959 году. И она не нашла подтверждения.

— Прокурор-криминалист областной прокуратуры Лев Никитич Иванов обращал внимание на состояние снега у палатки, когда только прилетел на перевал. Есть свидетели, которые живы до сих пор. В частности, Сергей Николаевич Согрин, который в феврале и марте 1959 года участвовал в поисках пропавшей группы Дятлова и был консультантом у Льва Иванова. Местность тогда обследовали опытные мастера спорта по туризму, маститые альпинисты, кто сами ни раз видели, как сходит лавина и обрушивается «снежная полка». На месте гибели «дятловцев» не было обнаружено подобных следов. Палатка была лишь припорошена снегом, в ней не было замечено никакого беспорядка. Изучая местность, поисковики сделали вывод, что к сходу лавины там вообще не было предпосылок. Увы, первичный осмотр палатки со стороны прокурора города Ивделя Василия Темпалова был крайне поверхностный. Иначе, можно было сразу ответить на целый ряд принципиально важных вопросов.

Есть очень много моментов, которые требуют объяснений и подтверждений. Поэтому мы считаем крайне неудовлетворительными итоги прошедшей пресс-конференции. Сделанные выводы, на наш взгляд, не имеют никакого отношения к истинным причинам гибели туристов на перевале в 1959 году. Особенно, если учесть, что Лев Иванов вспоминал, что на следствие давили, спустя три месяца потребовали закрывать дело. И он подчеркивал, что от народа скрыли истинные причины гибели туристкой группы. Простите, партийные органы скрывали сошедший на палатку снег как причину гибели свердловских спортсменов?

Но ряд озвученных данных, мне как исследователю, было услышать крайне интересно. Это касается и местоположения палатки, и погоды.

— Что вы намерены дальше предпринять?

— Нам нужна не прокурорская проверка, а полномасштабные следственные действия. Родственники погибших дали доверенность на ведение дел, на защиту их интересов, адвокату Евгению Черноусову. Вся наша коалиция, а это и родные погибших, и поисковики 1959 года — Сергей Согрин и Петр Бартоломей, и президент Фонда «Памяти группы Дятлова» Юрий Кунцевич, будем настаивать на возбуждении нового уголовного дела по факту гибели туристов 1959 года. Именно в рамках уголовного дела можно будет провести эксгумационные действия и ряд допросов. Мы верим, что тайное, наконец, станет, явным. Если кто-то думает, что мы успокоимся, в том числе родственники погибших, они ошибаются. Мы будем двигаться дальше, пока не добьемся своего.

Светлана Самоделова