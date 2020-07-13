Ученые: воспринимать информацию из органов чувств мешает биение сердца

13.07.2020, 10:09, Разное

Ученые из РФ и Германии изучили связь физиологии человека и его когнитивных способностей. Оказалось, что воспринимать информацию, получаемую от органов чувств, мешает биение сердца.

Причиной тому является деятельность центральной нервной системы человека. Эксперты по нейрофизиологии провели исследования с привлечением четырех десятков волонтеров. Подключив к их головам и телам датчики электрокардиографов и электроэнцефалографов, исследователи отследили активность нервной системы и характер сердцебиения.

Во время эксперимента все его участники получали небольшие разряды тока, при этом они сообщали о моменте, в который именно почувствовали их. Оказалось, что во время сокращения сердечной мышцы чувствительность к электротоку была меньшей на 7%, а ощущали удар добровольцы на 5% реже.

Исследователи уверены, что чуткость органов чувств уменьшается в момент удара сердца. Это позволяет человеку не отвлекаться на сердечный ритм. В момент сокращения сердечной мышцы может меняться и восприятие внешних раздражителей. Фазы сердцебиения, таким образом, участвуют в процессах, которые связаны с сознанием.

В дальнейших работах исследователи намерены учесть связь между работой сердца и мозга, как главного органа центральной нервной системы. Взаимосвязь сердца и мозга, уверены эксперты, необходимо принимать во внимание, изучая работу различных органов чувств. Это поможет правильно оценить влияние на восприятие окружающей среды индивидуальных особенностей сердцебиения.