Умерла жена Джона Траволты

13.07.2020, 10:08, Новости дня

Супруга жена Джона Траволты – актриса Келли Престон скончалась от рака груди в возрасте 57 лет.

«С тяжелым сердцем я сообщаю, что моя прекрасная жена Келли скончалась после двух лет борьбы с раком груди», – написал Траволта в Instagram.

Он отметил, что намерен в ближайшее время посвятить все свое время детям, потерявшим мать.

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Публикация от John Travolta (@johntravolta) 12 Июл 2020 в 10:20 PDT

Престон и Траволта поженились в 1991 году, у них родились трое детей, передает РИА «Новости». Их сын Джетт скончался в 2009 году после эпилептического припадка. Престон начала свою карьеру в 1983 году и прославилась ролями в фильмах «Близнецы» и «Джерри Магуайер».