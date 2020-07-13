 

Центр культуры построят в якутском селе Аппаны в рамках нацпроекта

13.07.2020, 10:07, Новости дня

Строительство Центра культуры в селе Аппаны Намского района Якутии ведется в рамках нацпроекта «Культура», ввод в эксплуатацию запланирован на 2021 год, сообщили в пресс-службе минкультуры региона.

«Центр культуры для села Аппаны – событие долгожданное, ведь в селе с 2005 года здания Дома культуры попросту нет, а людей здесь проживает почти 1,5 тыс.», – передает «Интерфакс» сообщение минкульта региона.

Предварительная стоимость сельского Центра культуры – 131 млн рублей. В 2020 году на объект было заложено около 38 млн рублей, из которых 35 млн рублей – выделены из федерального бюджета.

«Также в инвестиционной программе Якутии на 2020 год предусмотрено еще чуть более 38 млн рублей. В 2021 году на новый Центр культуры республика также планирует выделить более 82 млн рублей», – уточнили там.

Строительство началось в этом году. Ввод в эксплуатацию запланирован на ноябрь 2021 года. Здание будет двухэтажным.



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