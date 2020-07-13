Путин предложил определить общенациональные задачи на предстоящее десятилетие

13.07.2020, 10:07, Новости дня

Уже сейчас необходимо определить общенациональные задачи РФ на предстоящее десятилетие, сообщил российский лидер Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Считаю необходимым заглянуть за нынешний горизонт планирования национальных целей и проектов, то есть за 2024 год, и уже сейчас в развитие поставленных целей определить общенациональные задачи на предстоящее десятилетие», – цитирует ТАСС президента.

По его словам, основные блоки задач призваны сформировать современную среду для жизни российских семей и для развития человека.

Также глава государства отметил, что продемонстрированный россиянами на голосовании по поправкам в Конституцию общественный запрос должен быть ориентиром для всех уровней власти, передает РИА «Новости».

Речь идет о высоких требования к качеству работы всей системы государственного управления, отметил глава государства.

«И этот общественный запрос, безусловно, должен служить ориентиром для всех министерств, ведомств, региональных управленческих команд и для коллег из муниципалитетов», – сказал он.

Кроме того, президент подчеркнул, что РФ должна войти в число мировых лидеров по качеству образования.

«Россия должна войти в число мировых лидеров по качеству общего образования, по объемам научных исследований и разработок», – сказал глава государства.

Он добавил, что ключевое условие для этого – сделать все, чтобы каждый молодой человек, независимо от места рождения и уровня доходов мог получить качественное образование.

Также, по словам главы государства, в стране нужно устранять бюрократические препятствия, в том числе в строительстве, действовать «более решительно».

«Но нужно устранять не только инфраструктурные, но и административные, бюрократические препятствия – мы из года в год об этом тоже говорим, в том числе в строительстве. Здесь нужно действовать еще более энергично, еще более решительно. Естественно, разумеется, не в ущерб качеству и безопасности зданий, новых объектов, сооружений», – подчеркнул Путин.

Президент добавил, что правительство уже перевело около трети действующих норм и правил строительной отрасли в разряд рекомендаций.

Он также отметил необходимость «расчистки» нормативной базы от устаревших требований во всех сферах.

«Поддерживаю, но хочу сказать: такую расчистку обязательно нужно вести дальше, по всем направлениям экономической жизни причем. Дело не только в стройке – это наиболее яркий пример, но у нас и в других отраслях хватает проблем подобного рода», – подчеркнул Путин.

Президент подчеркнул важность привлечения новых источников финансирования инфраструктурных инвестпроектов.

Вместе с тем Путин призвал сделать всю систему медицинской помощи в РФ более устойчивой и гибкой.

«Нам также предстоит реализовать уже запланированные меры по развитию и укреплению системы здравоохранения, направить на это дополнительный ресурс», – добавил он.

Ранее Путин заявил, что ориентиры национальных проектов в долгосрочной перспективе остались неизменны, несмотря на текущие трудности в экономике.

Напомним, в мае президент РФ Владимир Путин заявил, что какие-то программы по нацпроектам в этом году реализовать не получится, их сдвинут по времени.