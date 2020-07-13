 

Кроссоверы Kia Telluride и Sportage получили стильную серию Nightfall

13.07.2020, 10:06, Новости дня

Новый кроссовер KIA Telluride получит на американском рынке спецверсию Nightfall Edition.

Вместе с тем производитель пока скрывает внешность автомобиля, тогда как и фотографии транспортного средства отсутствуют. Уже со следующего года семиместный кроссовер Nightfall Edition поступит в свободную продажу. Автомобиль отличается увеличенными дисками, затемненной решеткой радиатора, а также специальными накладками на кузове.

Приобрести новую модель Nightfall Edition станет возможным по цене от 40,5 тысяч долларов. Следует отметить, что более дорогое исполнение кроссовера обойдется в 45,2 тысячи долларов. Пока модель KIA Telluride отсутствует на российском рынке, а вместо него доступны Sorento Prime и внедорожник Mohave.



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