Washington Times – на базе ВМС США в Сан-Диего загорелся корабль

13.07.2020, 10:05, Новости дня

На военно-морской базе в Сан-Диего загорелся универсальный десантный корабль USS Bonhomme Richard. В результате взрыва и возгорания на борту получили травмы как минимум 21 человек, в том числе четыре гражданских лица. Обстоятельства и причины инцидента выясняются, пишет The Washington Times.



Reuters

На базе ВМС США в Сан-Диего загорелся универсальный десантный корабль USS Bonhomme Richard. В результате взрыва и возгорания на борту пострадал по меньшей мере 21 человек, пишет The Washington Times со ссылкой на военных чиновников.

По словам официального представителя надводного флота Майка Ренея, пожар начался в воскресенье в 9 утра по местному времени. 17 моряков и четыре гражданских лица получили травмы, не опасные для жизни, и были отправлены в больницу.

Причины и точный источник возгорания всё ещё выясняются. Но огромные клубы чёрного дыма, поднимающиеся над судном, можно было наблюдать в разных уголках города, отмечает издание.

Контр-адмирал Филип Собек заявил, что, согласно предварительной версии ВМС США, возгорание началось на нижнем грузовом трюме, где хранятся снаряжение и техника морской пехоты, из-за изменения давления воздуха. Военный подчеркнул, что этот «стандартный пожар» не был вызван воспламенением горючего, опасными материалами или неполадками электрооборудования.

Собек добавил, что на USS Bonhomme Richard отсутствует вооружение. В то же время, по его словам, на корабле находится миллион галлонов топлива, но они располагаются «заметно ниже» какого-либо источника тепла.

Во время инцидента на корабле несли службу порядка 160 моряков. Это гораздо меньше его обычного состава в тысячу человек, когда судно находится на дежурстве, обращает внимание The Washington Times.

23-летний корабль способен вмещать вертолёты, лодки и вездеходы-амфибии. Учитывая возраст судна, пожар представляет для него серьёзную опасность, особенно если огонь достигнет машинного отделения, считает Лоуренс Бреннан, профессор адмиралтейства и международного морского права Фордемского университета в Нью-Йорке.