 

Handelsblatt – победа Дуды — разочарование для всех, кто надеялся на возвращение либерализма в Польше

13.07.2020, 10:05, Новости дня

Триумф Анджея Дуды на выборах в Польше станет разочарованием для всех, кто надеялся на модернизацию и либерализацию страны, пишет Handelsblatt. Как отмечает издание, Дуда никогда не был воплощением реакционной политики, однако в ходе этой предвыборной борьбы он эксплуатировал антинемецкие настроения, порочил меньшинства и заигрывал с ультраправыми и евроскептиками. Кроме того, выборы показали сильный раскол в польском обществе, поскольку оппозиционный кандидат Рафал Тшасковский набрал почти 50% голосов.


Reuters

Если не произойдёт чуда, то 12 июля 2020 года стало плохим днём для Европы, считает Handelsblatt: победа с небольшим перевесом, одержанная Анджеем Дудой на президентских выборах в Польше, стала разочарованием для всех, кто надеялся на модернизацию страны и возвращение либерализма.

Такие европейские ценности, как свобода, демократия, правовое государство и либерализм всё чаще попираются в Польше, отмечает издание. Судей запугивают, деятельность судебных органов ограничивается, свобода СМИ превращается в карикатуру, а тема прав меньшинств становится второстепенной.

При этом Анджей Дуда не является воплощением зла, пишет Handelsblatt: он не является лидером антилиберальных и антидемократических инициатив. Однако за свой предыдущий срок он одобрил законы, разработанные его популистско-националистической партией «Право и справедливость» и её реакционным лидером Ярославом Качиньским. Как отмечает издание, Дуда, раньше часто выступавший в качестве противовеса реакционной верхушке партии, в ходе нынешней предвыборной борьбы эксплуатировал антинемецкие настроения, порочил меньшинства, а также пытался завоевать голоса откровенных праворадикалов и евроскептиков.

Однако, есть и поводы для оптимизма, отмечает издание: кандидат от оппозиции Рафал Тшасковский получил на выборах почти половину голосов, что ещё несколько месяцев назад считалось невозможным. Впрочем, это также является и негативным признаком, поскольку свидетельствует о глубоком расколе в польском обществе, пишет Handelsblatt.



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