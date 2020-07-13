Ученые нашли связь между уровнем доходов человека и длиной его пальцев

13.07.2020, 9:53, Разное

Британские исследователи выяснили, какая связь существует между длиной пальцев и доходом человека. Оказалось, что финансовое благополучие может зависеть от уровня тестостерона, влияющего на т.н. «пальцевый индекс».

Эксперты провели исследование, в котором приняли участие люди с высоким и низким уровнем заработка. Чаще всего большой доход имели респонденты, у которых безымянный палец был длиннее указательного. Соотношение между этими пальцами определяется уровнем тестостерона во время внутриутробного развития, если он был высоким, то «пальцевый индекс» окажется маленьким.

При этом у женщин наблюдалась обратная картина. В хорошем финансовом положении находились женщины с длинным указательным, но коротким безымянным пальцами. Ранее исследователи заявляли, что маленький «пальцевый индекс» влияет на агрессивное поведение мужчины.