Дерматолог рассказала об опасности антиперспирантов

13.07.2020, 9:53, Разное

Юлия Галлямова сообщила, что применение антиперспирантов может нарушать потоотделение и вызвать воспалительный процесс. Специалист советует сменить их на дезодоранты.

Ученые не доказали взаимосвязь между появлением онкологических болезней и использованием антиперспирантов, но доктора не рекомендуют пользоваться этим косметическим средством регулярно. В их составе есть соли алюминия, которые делают вяжущий эффект в протоках потовой железы, из-за чего появляются воспаление и гидраденит.

Эксперт заявила о существовании мифа воздействия соли алюминия на развитие болезни Альцгеймера, из-за чего люди отказываются использовать пищевую фольгу. Но такие истории не имеют научных доказательств, так как эксперты не знают о дозе, воздействующей на появление заболевания. Специалист дополнила, что на развитие онкологических процессов может оказать влияние генетика и внешнее воздействие. Но, невзирая на это, нужно отказываться от использования антиперспирантами каждый день и заменять их на дезодоранты. Бороться с потом поможет и вареная кора дуба, крапива и череда. Если здоровье ухудшится, то следует посетить доктора.