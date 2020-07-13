Жена Джона Траволты умерла в возрасте 57 лет

13.07.2020, 9:50, Разное

С грустью на сердце сообщаю, что моя прекрасная жена Келли проиграла двухлетнюю борьбу с раком молочной железы. Она вступила в эту схватку, окруженная любовью и поддержкой многих из вас. Я и моя семья всегда будем благодарны врачам и медсестрам MD Anderson Cancer Center, всем другим медицинским центрам, которые помогали, а также друзьям и близким, которые были рядом с ней все это время. Мы никогда не забудем любовь и жизнь Келли. На некоторое время я уйду в тень, чтобы побыть с моими детьми, которые потеряли мать. Простите меня заранее, если мы не будем отвечать вам какое-то время,

– написал Джон у себя в Instagram утром 13 июля.

Я никогда не встречала никого столь же смелого, сильного, красивого и любящего, как ты. Любой, кому посчастливилось узнать тебя, согласится с тем, что ты излучала свет, который заставлял всех вокруг чувствовать себя счастливыми. Спасибо, что ты всегда была рядом, несмотря ни на что. Спасибо за любовь. Спасибо за поддержку и спасибо за то, что делала этот мир лучше. Ты сделала мою жизнь прекрасной, и я знаю, что будешь продолжать это делать и сейчас. Я так сильно люблю тебя, мама,

– написала в соцсети дочь Джона и Келли – Элла Блю.

Джон Траволта и Келли Престон, 2018 год

Джон Траволта и актриса Келли Престон поженились 12 сентября 1991 года. За время отношений у пары родилось трое детей: в 1992 году – сын Джетт, в 2000 году – дочь Элла Блю, в 2010 году – сын Бенджамин.

Старший сын Джона и Келли погиб 2 января 2009 года в возрасте шестнадцати лет в результате эпилептического припадка, вызванного синдромом Кавасаки, в ванной комнате дома семьи Траволта на Багамских островах. С тех пор супруги регулярно посещали психотерпевта, который, по их словам, помог им сохранить брак и рассудок.

После потери сына Траволта активно занялся благотворительностью, основав в память о нем фонд Jett Travolta Foundation. В июне 2010 года актер и его супруга Келли Престон пожертвовали 10 тысяч долларов Детскому фонду Нельсона Манделы во время поездки в Южную Африку, последние годы они активно поддерживают более 15 организаций, которые заботятся о детях и животных.

Джон Траволта и Келли Престон с детьми – Эллой Блю и Бенджамином, 2018 год

Джон Траволта и Келли Престон, 1991 год