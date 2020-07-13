 

Ученые выяснили, что количество антител переболевших COVID-19 со временем уменьшается

13.07.2020, 9:30, Новости дня

Исследования, проведенные медиками больницы Швабинг в немецком Мюнхене показали, что количество антител, появляющихся в организме человека после перенесенного COVID-19, со временем уменьшается. По мнению исследователей, этот факт может поставить под сомнение долгосрочную эффективность возможной вакцинации. Об этом 12 июля сообщил телеканал ZDF со ссылкой на главного врача инфекционной клиники Клеменса Вендтнера.

По его словам, анализы крови первых пациентов с коронавирусом, которые проходили лечение в клинике в январе, показали явное снижение количества антител. Такой результатат показали анализы четырех из девяти пациентов.

Вендтнер считает, что результаты этих исследований говорят о возможном повторном заражении.

Китайские исследователи ранее также обнаружили, что количество антител через два месяца резко уменьшилось у пациентов с бессимптомным течением, но такие показатели фиксировали и у других переболевших, сообщило издание Nature Medicine.

Британские ученые пришли к аналогичному выводу, сообщает издание The Guardian. Ученые из Королевского колледжа Лондона проанализировали иммунный ответ более 90 пациентов и пришли к выводу, что максимальное количество антител появляется в организме через три недели после выявления симптомов. После этого их количество начинает быстро падать.

Проведенные исследования показали, что после болезни 60% людей имели сильный иммунитет к COVID-19, но уже через три месяца только 17% сохранили такой же уровень сопротивляемости болезни. Количество антител сократилось в 23 раза, у некоторых переболевших их не удалось обнаружить.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 12,9 млн, из них более 7,1 млн вылечились, а более 569,1 тыс. умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.06 / В российских городах прошли акции против «позорного полка» Навального

16.06 / Шульгин объяснил совпадения в песнях Little Big и The Black Eyed Peas

15.05 / Путин потребовал избавиться от «хрипов» и «примазавшихся» в строительной документации

20.06 / Неизвестную подводную лодку обнаружили вблизи территориальных вод Японии

07.07 / Число жертв пожаров в Луганской области выросло до четырех

07.06 / США решили запастись ураном из-за РФ и Китая

05.06 / Новый кроссовер Toyota Harrier получил цифровое зеркало с видеорегистратором

12.05 / В ЦКСП обсудили необходимость создания госоргана стратегического развития

05.06 / ВОЗ оценила последствия отказа от прививок от коронавируса

13.05 / Призывавший к совершению терактов иностранец задержан в Хабаровске

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска