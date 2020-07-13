 

В результате конфликта на границе Армении и Азербайджана погибло четверо военнослужащих, ночью перестрелка продолжилась

13.07.2020, 9:30, Новости дня

В результате конфликта на границе Армении и Азербайджана, который начался 12 июля, погибло четыре человека. 

По версии азербайджанской стороны, 12 июля подразделения вооруженных сил Армении с целью захвата позиций на товузском направлении совершили попытку атаки с применением артиллерии.

В результате столкновения двое азербайджанских военнослужащих погибли на месте конфликта, еще один получил тяжелые ранения и скончался позже, сообщило минобороны Азербайджана. 

Армянская сторона утверждает, что военнослужащие вооруженных сил Азербайджана попытались пересечь госграницу Армении в направлении Тавуша и захватить опорный пункт противника. По данным министерства обороны Армении, азербайджанские военнослужащие прикрывались артиллерийским огнем, армянская армия открыла огонь в ответ.

13 июля конфликт на границе продолжился. Минобороны Азербайджана проинформировало, что ночью азербайджанская армия нанесла удар по опорному пункту противника, используя артиллерию, минометы и танки. Во время боев погиб азербайджанский военнослужащий. В сообщении сказано, что азербайджанские войска уничтожили  опорный пункт на территории Армении, артиллерийские установки, автомобильную технику и “живую силу”. В то же время министерство обороны Армении сообщило о “провокационных действиях” азербайджанской стороны.

“Вооруженные подразделения Армении дали адекватный ответ. С армянской стороны потерь нет”, – сказано в сообщении минобороны Армении. 

Соседние государства находятся в состоянии конфликта из-за Нагорного Карабаха.

В 1991 году при поддержке Армении Нагорный Карабах объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продолжавшимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тысяч человек.

Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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