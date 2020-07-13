Путин: РФ не допустила взрывного роста безработицы на фоне коронавируса

13.07.2020, 9:30, Новости дня

В борьбе с коронавирусом в РФ есть позитивная динамика, общенациональное единение россиян позволило достойно ответить на вызов эпидемии, хотя и не без определенных сбоев, сообщил президент Владимир Путин.

«Летальность от коронавируса на 100 тыс. населения в РФ в разы ниже, чем в ряде других стран», – сообщил глава государства, передает РИА «Новости».

Он также подчеркнул, что РФ не допустила взрывного, драматического роста безработицы как в ряде других государств. При этом президент назвал важным продолжать усилия по преодолению нанесенного экономике пандемией ущерба.

Ранее Путин поручил обобщить опыт регионов по борьбе с коронавирусом. Кроме того, президент поручил правительству держать на особом контроле увеличенные выплаты за отпуск медработникам.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что наиболее острая фаза кризиса в связи с распространением коронавируса в РФ была пройдена с минимальными потерями.