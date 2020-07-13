 

В Москве перестают действовать практически все ограничения

13.07.2020, 9:30, Разное

Сегодня, 13 июля, в Москве перестают действовать практически все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. В то же время в помещениях и общественном транспорте остается действовать масочный режим, на улице средства защиты можно носить по желанию.
С понедельника сотрудники столичных офисов могут вернуться на работу. Корме того, начинают функционировать детские лагеря. В парках возобновляют работу аттракционы и различные зоны отдыха. Корме того, открываются ТРЦ, детские кружки и секции, дискотеки, однако загрузка посетителей должна составлять 50%.

Образовательным учреждениям разрешается работать очно. В музыкальных, художественных и спортивных школах возобновляется учебный процесс. Выпускникам и абитуриентам разрешается сдавать экзамены. Отмечается, что снимается запрет на оказания любых видов услуг.
В Москве на сегодняшний день пока нельзя проводить массовые и развлекательные мероприятия на свежем воздухе. С 1 августа с заполняемостью в 50% откроются театры, кинотеатры и концертные залы.

Напомним, что впервые о коронавирусе нового типа стало известно в декабре прошлого года. В связи с быстрым распространением заболевания по миру ВОЗ 11 марта объявила пандемию.



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