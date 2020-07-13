 

Одним из самых доступных 5G-смартфонов может стать Vivo iQOO V2019A

13.07.2020, 9:09, Разное

В Сети появилась информация о новом смартфоне от китайского бренда Vivo. iQOO V2019A, уверены специалисты, может быть одним из наиболее доступных «умных телефонов» с 5G.
Данные о грядущей новинке опубликовал китайский регулятор TENAA, что говорит о заключительной стадии производства перед выходом продукта на рынок. Базой для аппарата станет, скорее всего, недорогая система от MediaTek, что обеспечит ему более демократичную стоимость. Эксперты рынка мобильных технологий уверены, что это будет один из наиболее доступных смартфонов с поддержкой сетей пятого поколения.

Кроме 5G устройство оснащено дисплеем размером в 6,53 дюйма, аккумулятор аппарата соответствует объему в 4,42 тысячи мАч. При этом он получит также поддержку быстрой зарядки в 18 Ватт. Информации о памяти девайса, как оперативной, так и встроенной, пока нет, как и сведений о фото-, видео-камерах.

При этом стоимость одного из самых доступных смартфонов с 5G не превысит 200 долларов. Скорее всего, официально его представят уже в ближайшее время. В настоящее время марка Vivo входит в пятерку лидеров производителей мобильных гаджетов с рыночной долей примерно в 8%.



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