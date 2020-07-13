 

Дуда побеждает на выборах президента Польши

13.07.2020, 9:08, Новости дня

По итогам обработки 99,97% бюллетеней баллотирующийся на второй срок действующий президент Польши Анджей Дуда одержал победу во втором туре выборов, следует из данных Государственной избирательной комиссии.

Как сообщил на пресс-конференции глава избиркома Сильвестр Марчиняк, за Дуду проголосовали 51,21% избирателей, его конкурента Рафала Тшасковского поддержали 48,79% проголосовавших, передает ТАСС.

«Пока не поступило девять протоколов. Данные протоколов 27 тыс. 222 округов, что составляет 99,97%», – сказал Марчиняк, передает РИА «Новости».

Явка, по предварительным данным, составила 68,12%. «Несмотря на пандемию и сезон отпусков, явка значительно выше первого тура выборов (28 июня она составила 64,51%). Это рекорд президентских выборов в 21 веке», – указал Марчиняк.

Официальные итоги волеизъявления Государственная избирательная комиссия должна представить в течение 48 часов с момента закрытия избирательных участков. Как ожидается, это произойдет в понедельник, самое позднее – во вторник.

Голосование во втором туре выборов президента Польши состоялось в минувшее воскресенье. СМИ со ссылкой на данные экзитпола сообщали, что Тшасковский получил 49,6% голосов, Дуда – 50,4% голосов. При этом оба кандидата в президенты Польши после выборов выразили уверенность в победе.

В ходе первого тура выборов в Польше Дуда получил 43,5% голосов, на втором месте оказался кандидат от крупнейшей в республике оппозиционной партии «Гражданская платформа», мэр Варшавы Рафал Тшасковский, набравший 30,46% голосов.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, победа Дуды означает, что адепт «исторических войн» с Россией и один из главных критиков Кремля – национал-консервативная партия «Право и справедливость» сохранила свою монополию на власть. Парадоксально, но РФ это только на руку.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / Эпидемия COVID-19 в Украине замедлится. В сутки будет заражаться от 2 тыс. человек – прогноз НАН

13.05 / Лавров заявил об использовании США ситуации с коронавирусом в своих целях

04.06 / Россия потребовала от США отвести Ярошенко к стоматологу

03.07 / Чувствую себя хорошо: Геннадий Хазанов попросил за него не беспокоиться

18.06 / Гривна к евро подорожала до 30,07 грн/€

21.05 / «АвтоВАЗ» выпустит сразу несколько новых моделей

09.07 / Пушков: Мою позицию о санкциях против артистов кардинально исказили

22.06 / Задержанный за госизмену в пользу Украины полицейский арестован

10.06 / В московском баре прошли следственные действия по делу Ефремова

18.05 / В мире: Трамп начал мстить выдумщикам «российского вмешательства в выборы»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска