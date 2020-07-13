Дуда побеждает на выборах президента Польши

13.07.2020, 9:08, Новости дня

По итогам обработки 99,97% бюллетеней баллотирующийся на второй срок действующий президент Польши Анджей Дуда одержал победу во втором туре выборов, следует из данных Государственной избирательной комиссии.

Как сообщил на пресс-конференции глава избиркома Сильвестр Марчиняк, за Дуду проголосовали 51,21% избирателей, его конкурента Рафала Тшасковского поддержали 48,79% проголосовавших, передает ТАСС.

«Пока не поступило девять протоколов. Данные протоколов 27 тыс. 222 округов, что составляет 99,97%», – сказал Марчиняк, передает РИА «Новости».

Явка, по предварительным данным, составила 68,12%. «Несмотря на пандемию и сезон отпусков, явка значительно выше первого тура выборов (28 июня она составила 64,51%). Это рекорд президентских выборов в 21 веке», – указал Марчиняк.

Официальные итоги волеизъявления Государственная избирательная комиссия должна представить в течение 48 часов с момента закрытия избирательных участков. Как ожидается, это произойдет в понедельник, самое позднее – во вторник.

Голосование во втором туре выборов президента Польши состоялось в минувшее воскресенье. СМИ со ссылкой на данные экзитпола сообщали, что Тшасковский получил 49,6% голосов, Дуда – 50,4% голосов. При этом оба кандидата в президенты Польши после выборов выразили уверенность в победе.

В ходе первого тура выборов в Польше Дуда получил 43,5% голосов, на втором месте оказался кандидат от крупнейшей в республике оппозиционной партии «Гражданская платформа», мэр Варшавы Рафал Тшасковский, набравший 30,46% голосов.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, победа Дуды означает, что адепт «исторических войн» с Россией и один из главных критиков Кремля – национал-консервативная партия «Право и справедливость» сохранила свою монополию на власть. Парадоксально, но РФ это только на руку.