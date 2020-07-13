 

Президент Сербии опроверг причастность РФ к акциям против правительства

13.07.2020, 9:08, Новости дня

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что у него нет доказательств «российского следа» в антиправительственных демонстрациях, прошедших в Белграде. При этом, по его словам, были замечены «странные типы» из других государств.

«У меня нет ни одного доказательства этого, и я не могу такого сказать», – сказал Вучич в эфире телеканала Pink, передает РИА «Новости». 

По его словам, большинство участников протестов были гражданами Черногории. При этом он указал на выявленных двух граждан Израиля, являющихся уроженцами Украины и Киргизии.

«Это странные типы. У них мы нашли самую любопытную аппаратуру и оборудование. Был выявлен и житель Великобритании – шотландец», – сообщил он.

Президент уточнил, что некоторые иностранцы оказались на протестах случайно, а некоторые «с намерением».

Вучич добавил, что 13 июля он планирует встретиться с российским послом в Белграде Александром Боцан-Харченко, однако не сказал тему разговора.

В среду вечером в ряде городов Сербии прошли антиправительственные выступления, в ходе которых хулиганы нападали на офисы правящей Сербской прогрессивной партии (СПП), а также атаковали журналистов. По данным полиции, за два дня в столкновениях пострадали 118 правоохранителей и 34 демонстранта, сожжены пять автомобилей полиции.

Глава минобороны Сербии назвал беспорядки попыткой госпереворота с целью захвата власти и начала в республике гражданской войны. Кроме того, в четверг стало известно об участии в беспорядках в Белграде наемников из американской Blackwater.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о коронавирусном майдане в Сербии.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / Американская нефтедобывающая компания Chesapeake объявила о банкротстве

25.06 / Малый бизнес в Узбекистане освободят от налогов на сумму $33 млн

22.06 / В Окружном суде Гааги возобновляются слушания по делу МН17

19.05 / Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов

15.05 / Полиция разогнала стихийную акцию у московского рынка. Сотни торговцев протестовали против повышения арендной платы

16.05 / Новые украинские антироссийские санкции назвали “днищем”

24.06 / В Харьковской горсовет вызвали полицию, потому что часть депутатов находилась в зале без масок

15.05 / Самолеты рекомендовали заполнять не более чем наполовину

03.06 / Смогут ли США созвать «Большую семерку»?

29.05 / Новый Toyota Land Cruiser Prado получит версию кроссовера

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска