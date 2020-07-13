Президент Сербии опроверг причастность РФ к акциям против правительства

13.07.2020, 9:08, Новости дня

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что у него нет доказательств «российского следа» в антиправительственных демонстрациях, прошедших в Белграде. При этом, по его словам, были замечены «странные типы» из других государств.

«У меня нет ни одного доказательства этого, и я не могу такого сказать», – сказал Вучич в эфире телеканала Pink, передает РИА «Новости».

По его словам, большинство участников протестов были гражданами Черногории. При этом он указал на выявленных двух граждан Израиля, являющихся уроженцами Украины и Киргизии.

«Это странные типы. У них мы нашли самую любопытную аппаратуру и оборудование. Был выявлен и житель Великобритании – шотландец», – сообщил он.

Президент уточнил, что некоторые иностранцы оказались на протестах случайно, а некоторые «с намерением».

Вучич добавил, что 13 июля он планирует встретиться с российским послом в Белграде Александром Боцан-Харченко, однако не сказал тему разговора.

В среду вечером в ряде городов Сербии прошли антиправительственные выступления, в ходе которых хулиганы нападали на офисы правящей Сербской прогрессивной партии (СПП), а также атаковали журналистов. По данным полиции, за два дня в столкновениях пострадали 118 правоохранителей и 34 демонстранта, сожжены пять автомобилей полиции.

Глава минобороны Сербии назвал беспорядки попыткой госпереворота с целью захвата власти и начала в республике гражданской войны. Кроме того, в четверг стало известно об участии в беспорядках в Белграде наемников из американской Blackwater.

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