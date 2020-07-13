Смартфон с Android 10 Go появился в продаже за 60 долларов

13.07.2020, 8:53, Разное

Новое бюджетное устройство представила на рынке мобильных технологий компания Oukitel. Смартфон, работающий на операционной системе Android 10 Go, появился в продаже с ценником в 60 долларов.

Как сообщают источники, новинка обладает всеми актуальными на данный момент функциями. Изначально производитель рекомендовал установить ценники на уровне 80 долларов. Однако сейчас есть возможность сэкономить при покупке сразу двадцать долларов. Выпуск Oukitel C19 состоялся в рамках программы распространения операционной системы Android 10 Go. Это означает, что смартфон рассчитан на бюджетный сегмент, однако этот факт никоим образом не сказывается на его производительности и функциональности.

Так, в устройстве установлена 13-мегапиксельная камера от Sony, умеющая распознавать сцену. Как заявляют представители производителя, это дает возможность делать качественные фото и видео без искажений и с высокой точностью. Экран размером в 6,49 дюйма выполнен по технологии IPS и имеет расширение HD+.

Емкость батареи устройства равна 4 тысячам мАч, работает Oukitel C19 на однокристальном процессоре MediaTek MT6737. Многозадачность аппарата обеспечивает 2-гигабайтный модуль оперативной памяти. Контент любого рода можно сберегать на чипе основной памяти объемом в 16 гигабайт, а также использовать карту памяти до 256 гигабайт. Кроме того, смартфон на Android 10 Go поддерживает работу двух сим-карт. Стоимость новинки всего в 60 долларов станет дополнительной мотивацией для приобретения девайса с хорошими характеристиками и ОС Android 10 Go.