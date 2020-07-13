 

iPhone 12 получат совсем маленькие аккумуляторы

13.07.2020, 8:53, Разное

Уже в начале осени состоится презентация iPhone 12 от американской корпорации Apple. По данным техноблогеров, устройства оснастят совсем маленькими по мощности аккумуляторами.
Традиционно компания выпустит три модели смартфона iPhone 12, а также аппараты с приставкой Max и Pro. Диагональ дисплея в указанных устройствах будет равна соответственно 5,4 дюйма, 6,1, а также 6,7 дюйма. Отличительной особенностью гаджетов станут их аккумуляторы. Батареи всех трех смартфонов уже прошли необходимые процедуры по сертификации у региональных регуляторов.

Объем аккумуляторов будет совсем маленьким, сообщают инсайдеры. Для самой младшей модели емкость составит всего 2,227 тысячи мАч. 6,1-дюймовый аппарат производитель оснастит батареей в 2,775 тысячи мАч, и последний, самый габаритный смартфон, получит батарейку емкостью в 3,687 тысячи мАч.

Стоит отметить, что в одиннадцатом поколении «яблочных» смартфонов ресурс батареи был значительно выше и начинался от 3,11 тысяч мАч. Улучшен потенциал аккумулятора только в модели Pro Max, в iPhone 11 – он равен 3,5 тысячи мАч.

Предоставит ли Apple в программном обеспечении какое-либо новшество для более энергоэффективного пользования аппаратами, пока неизвестно. Если компания не оптимизирует работу устройства, то это может существенно повлиять на масштабы продаж, снизив их.



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