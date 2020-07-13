Мнения: Медиастарцы как продукт времени и пиара

13.07.2020, 8:53, Новости дня

Громкая история со схимонахом Сергием (Романовым) из Среднеуральского монастыря, который недавно был лишен сана за канонические преступления, проиллюстрировала новую реальность в жизни Русской Православной Церкви. В которой наличие у монаха спичрайтера или пресс-секретаря – дело не самое обычное, но уже не редкое. Беда в том, что именно спичрайтеры «делают» из некоторых священников медиастарцев.

Громкая история со схимонахом Сергием (Романовым) из Среднеуральского монастыря, который недавно был лишен сана за канонические преступления, проиллюстрировала новую реальность в жизни Русской Православной Церкви. В которой наличие у монаха спичрайтера или пресс-секретаря – дело не самое обычное, но уже не редкое. Беда в том, что именно спичрайтеры «делают» из некоторых священников медиастарцев.

Сама проблема для новейшей церковной истории не новая. Еще в декабре 1998 года Священный Синод принял так называемое «постановление о младостарчестве», 13 пунктов которого вводят меры по профилактике гуруизма в российском православии. В частности, введен запрет на разные виды принуждения: к монашеству, отказу от брака и медицинской помощи, к смене места жительства и работы, по неисполнению гражданского долга и так далее. А также запрещено создание общин, противопоставляющих себя иерархии, другим приходам и собратьям-священникам, что само по себе разрушает единство Церкви.

Удар молотком

О священнике Сергие (Романове) из-под Екатеринбурга лично я узнал из сарафанного радио, из которого доносились мрачные вести о сжигании в обители паспортов, избиении воспитанников в монастырском приюте, отчитках бесноватых детей. Наверное, уже тогда, лет десять назад, нужно было что-то предпринимать, но, к сожалению, не предприняли. Как и во многих других случаях. Вспоминаю, подобную историю десятилетней давности и в нашей Благовещенской епархии, где священник Владимир Коротков на своем приходе также начал читать с амвона политические проповеди, потом и вовсе начались «чудеса».

Вовремя не отреагировали, дошло до того, что этот настоятель перестал признавать своего патриарха. Епархиальное управление начало решать проблему. Адепты священника стали бомбардировать амурские форумы и СМИ сообщениями, что их притесняют, а потом забаррикадировались в храме и пригрозили самосожжением. В результате один из священнослужителей, пришедший увещевать мятежников, получил удар молотком по голове. Потом ситуация вроде успокоилась, но весь приходской актив ушел в раскол за своим «батюшкой». И от подобных сценариев не застрахован никто.

Построение медиаимперии

С одной стороны, развитие информационных технологий сделало духовенство намного ближе и понятнее людям. С другой – появился инструмент, который в руках конъюнктурщиков может наделать много бед. Вспоминается экс-священник Владимир Головин из Болгара, по благословению которого в интернете была создана целая медийная империя с сайтами, аккаунтами в соцсетях и видеоканалами. Все это не на шутку вскружило ему голову. И когда его проповеди и деятельность стали вызывать вопросы у сектоведов и Синодальной богословской комиссии, идейные админы его пабликов запустили информационную кампанию, подключив лидеров общественного мнения. Другими словами, Головин пошел на поводу у своих последователей, поддался их оппозиционному настроению в тот момент, когда от него требовалось немного смирения.

В этом отношении монах Сергий (Романов) очень похож на своего коллегу по лишению сана. Он тоже богословски малообразован, и сам в технологиях мало что смыслит. А потому доверился своему молодому последователю, имеющему нужный опыт и специализацию. Подобное доверие и сыграло с обоими медиастарцами злую шутку. Ведь из песни Виктора Цоя слов не выкинешь, потому что «война – дело молодых». И, видимо, когда помощники показывали своим патронам результаты кампаний в виде многотысячных просмотров роликов и лайков, у тех могла сложиться иллюзия, что правда и «народ Божий» – на их стороне. Короче говоря, «короля делает свита», как говаривал старина Макиавелли.

Политическая всеядность

В этом отношении отдельного внимания требует пиарщик мятежного схимника из Среднеуральского женского монастыря. 32-летний Всеволод Могучев начинал свою общественно-политическую карьеру в националистических объединениях Екатеринбурга, затем метнулся в патриотику – сотрудничал с региональными отделениями «Наших», «Молодой гвардии», «России молодой». С 2009 года он партийный функционер ЛДПР. В разные годы пытался баллотироваться в местные депутаты, но безуспешно. В 2017-м предлагал свои услуги в екатеринбургском штабе Навального и в фонде «Город без наркотиков».

И только весной 2019 года засветился как православный активист в истории со строительством Екатерининского храма в Екатеринбурге. Так он познакомился с ребятами из «Сорока сороков». А уже осенью прошлого года становится корреспондентом и телеведущим екатеринбургского оппозиционного телеканала «Крик ТВ». Очевидно, что Всеволод Могучев обладает изрядной политической всеядностью. Именно в его передачах на канале появляются первые сюжеты про Среднеуральский монастырь и отца Сергия, которые собирают множество просмотров.

Пресс-секретарь монаха

И вот весной 2020 года он уходит из телевизионной журналистики в «другие интересные проекты», как он сам выразился в разговоре с коллегой – журналистом Евгением Анисимовым. Он становится пресс-секретарем духовника Среднеуральского монастыря. Похоже, что Могучев выполняет и роль личного спичрайтера необразованного монаха Сергия, который на камеру читает только по бумажке, и то с запинками, будто видит малознакомый текст. Кстати, все записанные видео обращений опального духовника Всеволод Могучев почему-то выкладывает на собственном youtube-канале, количество подписчиков которого за короткое время увеличилось как минимум на 10 тысяч пользователей.

Удивительно, но у обители до сих пор нет официальных ресурсов в интернете, если не считать неофициальных страничек в соцсетях, открытых почитателями медиастарца. Похоже, что молодой пиар-менеджер пока не торопится таковые открывать. Из воспоминаний бывшего руководителя штаба Навального в Екатеринбурге, Юрия Кузьминых, которыми он делился со СМИ Екатеринбурга, можно понять, что Могучев стремился к сотрудничеству лишь на одном условии ­– продвижение личного бренда, раскрутка самого себя. В этой связи можно предположить, что пиарщик, имеющий, кстати, судимость за мошенничество, использует пожилого скандального монаха для того, чтобы заработать известность на этой истории.

Мечты пиарщика

Тот же Кузьминых признавался, что Всеволод в истории с противостоянием по Екатерининскому храму винил во всем епархиального пресс-секретаря, против которого предлагал организовать информационную кампанию, но навальнисты его не поддержали. А затем он пытался зайти в Екатеринбургскую епархию с другой стороны – через протоиерея Максима Миняйло, руководителя епархиального отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Видимо, мечтал о кресле пиарщика епархии, но здесь дело не выгорело. Зато повезло с доверчивым схиигуменом, которому как раз требовался толковый парень, чтобы отбиваться от назойливых журналистов, давно «копающих» под монастырь.

Надо отдать должное Могучеву, который со своей стороны ревностно взялся за работу: создает драматургию с обращениями схимника, делает видеоотзывы и опросы, взаимодействует с лидерами общественных мнений, устраивает пресс-туры и так далее. Все по канонам PR-продвижения. Не удивлюсь, если окажется, что именно активный пиарщик, пишущий сценарии для видео из обители, надоумил неграмотного старца выбрать путь противостояния с церковным начальством. В принципе, он добился того, чего искал. Теперь он популярен. Через него журналисты контактируют с осажденным монастырем.

Какой вывод можно сделать из этой истории? Церкви пора готовить своих талантливых пиарщиков, которые могли бы в режиме реального времени реагировать на любые вызовы, в том числе, защищаться от проходимцев и гуру всех мастей. Потому что количество таких историй будет только увеличиваться – информационный мир не стоит на месте.

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