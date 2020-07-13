 

Глобальное потепление может привести к исчезновению 60% рыб к 2100 году

13.07.2020, 8:53, Разное

Одним из последствий глобального потепления к 2100 году может стать исчезновение более 60% рыб. Ученые опубликовали в журнале Science результаты нового исследования, в котором эксперты пытались выяснить, насколько хорошо промысловые рыбы переносят жару.
Оказалось, что до 60% из 630 видов рыб плохо переносят повышение температуры. В особенности это касается нерестящихся рыб и их эмбрионов. Из-за нарушения температурного режима они могут оказаться на грани вымирания, поскольку эмбрионы слишком чувствительны к колебаниям температуры. При этом в целом для самого выживания аномальная жара не вызывает угрозы, если в период размножения она находится в пределах нормы.

Вымирание может вызвать не только экологическую, но и гуманитарную катастрофу, поскольку рыба является основным рационом для 3 млрд человек. Для предотвращения вымирания исследователи рекомендуют ввести жесткие ограничительные меры. Одной из них является сокращение выбросов углекислого газа. Если этого не сделать, то уже в текущем десятилетии экосистема океана претерпит необратимые изменения.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06 / Ургант высмеял фото Галкина без рубашки: Дикие псы разорвали шорты и сгрызли нижнее белье

22.05 / Индейка Моники, трайфл Рэйчел и печенье бабушки Фиби: выходит книга рецептов по мотивам сериала “Друзья”

02.07 / ЦИК аннулировал результаты голосования на избирательном участке в Раменках

05.07 / Глобальный карантин из-за пандемии коронавируса может разрушить систему здравоохранения

13.05 / Глава Xiaomi использует iPhone для общения в соцсетях

20.06 / Мнение: Как я отказался носить тюремную робу

18.06 / Обращение Путина: когда президент выступит с речью про поправки в Конституцию

18.05 / Тело пропавшего в ноябре профессора ГУУ нашли в реке

07.07 / Референдум Шредингера

22.06 / Иммунолог назвал сроки возникновения второй волны COVID-19 в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска