Глобальное потепление может привести к исчезновению 60% рыб к 2100 году

13.07.2020, 8:53, Разное

Одним из последствий глобального потепления к 2100 году может стать исчезновение более 60% рыб. Ученые опубликовали в журнале Science результаты нового исследования, в котором эксперты пытались выяснить, насколько хорошо промысловые рыбы переносят жару.

Оказалось, что до 60% из 630 видов рыб плохо переносят повышение температуры. В особенности это касается нерестящихся рыб и их эмбрионов. Из-за нарушения температурного режима они могут оказаться на грани вымирания, поскольку эмбрионы слишком чувствительны к колебаниям температуры. При этом в целом для самого выживания аномальная жара не вызывает угрозы, если в период размножения она находится в пределах нормы.

Вымирание может вызвать не только экологическую, но и гуманитарную катастрофу, поскольку рыба является основным рационом для 3 млрд человек. Для предотвращения вымирания исследователи рекомендуют ввести жесткие ограничительные меры. Одной из них является сокращение выбросов углекислого газа. Если этого не сделать, то уже в текущем десятилетии экосистема океана претерпит необратимые изменения.