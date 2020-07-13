На ночной акции в поддержку Фургала в Хабаровске значительная часть участников была пьяна

13.07.2020, 8:30, Новости дня

На несанкционированном митинге в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который прошел в Хабаровске в воскресенье ночью, значительная часть участников была в состоянии алкогольного опьянения.

Несанкционированные акции в поддержку Фургала продолжаются в Хабаровском крае с субботы. В воскресенье жители Хабаровска собрались днем на площади Ленина и направились к зданию правительства. Второй несанкционированный митинг прошел в ночь на понедельник. При этом если изначально среди митингующих присутствовала в основном молодежь, то к ночи к ним присоединилось очень много пьяных граждан, передает агентство AmurMedia.

К лозунгам митингующих «Свободу Фургалу!» и «Я, Мы, Фургал», «Фургала домой!» прибавились также «Суд в Хабаровске!» и «Где свободная пресса?».

По информации агентства, самые нервные и разгоряченные алкоголем участники стали требовать ответа от сотрудников правоохранительных органов, стоявших в оцеплении перед крыльцом здания правительства.

Как сообщает «Интерфакс», четверых участников несанкционированной акции после предупреждений задержала полиция. Один из задержанных оказался нетрезв.

Между тем правительство Хабаровского края в связи с массовыми акциями выступило с официальным обращением к населению и призвало прекратить несанционированные митинги.

«Уже сейчас, спустя два дня, мы видим опасную тенденцию. Среди участников митингов появились люди, которые пытаются спровоцировать беспорядки. У одних просто «играет кровь», другие же, возможно, наживаются на протесте. Так набирает очки несистемная оппозиция и блогеры, у которых за счет яркого контента растет число подписчиков», – говориться в обращении правительства.

Жителей региона призвали «не позволять себя использовать», а также не допустить массовых беспорядков и столкновений с правоохранительными органами. Также местным жителям напомнили об опасности заражения коронавирусом в связи со скоплениями людей на митингах.

«Ежедневно в Хабаровском крае регистрируется около 100 случаев заболевания коронавируса. Почти каждый день от этой болезни умирают наши земляки. Большие скопления людей – один из основных очагов распространения инфекции. Молодежь, вышедшая на акции, возможно, перенесет болезнь «на ногах», но при этом легко может заразить своих пожилых родных и близких», – добавили власти Хабаровского края.

Ранее депутат Хабаровской краевой думы от ЛДПР Петр Емельянов заявил, что причастными к несанкционированным митингам в поддержку Фургала являются пресс-секретарь краевого правительства и ряд чиновников.

В пятницу Басманный суд Москвы арестовал Фургала на два месяца по делу о покушении на убийство и организации убийств. Он помещен в следственный изолятор «Лефортово».

Фургал был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. В рамках уголовного дела также задержаны депутаты Законодательной думы Хабаровского края от ЛДПР Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов.