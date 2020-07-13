 

Президента Косово допросят в Гааге по делу о военных преступлениях

13.07.2020, 8:25, Новости дня

Президент Косово Хашим Тачи сегодня отправится в Гаагу, где будет свидетельствовать перед международным трибуналом по делу о военныы преступлениях времен войны в Югославии. Об этом он рассказал в интервью телеканалу RTK 12 июля.

Тачи был главнокомандующим Армии освобождения Косово, которая вела партизанскую войну за независимость от Сербии в 90-е годы ХХ века.

24 июня специализированная прокуратура по Косово, работающая в Гааге, сообщила, что в специальную палату трибунала по Косово направлен обвинительный акт из 10 пунктов в отношении президента Косово Тачи, бывшего спикера парламента Кадри Весели и других лиц. Им инкриминируют преступления против человечности и военные преступления, в том числе около 100 убийств, насильственные исчезновения людей, преследования и пытки во время югославско-косовского конфликта 1998–1999 годов.

Тачи заявил, что если обвинительное заключение специализированной прокуратуры в Гааге по событиям войны 1998–1999 годов будет подтверждено, он немедленно подаст в отставку.

Он отметил, что, возможно, допускал политические ошибки, но военных преступлений не совершал никогда.

“Никто не сможет переписать историю. Косово было жертвой [войны]. В Косово произошли геноцид и этнические чистки, но мы столкнулись с этим новым обстоятельством, которое заключается в расплате за свободу”, – сказал Тачи.

Он добавил, что в суде намерен способствовать восстановлению справедливости.

В январе 2016 года Нидерланды дали добро на учреждение в Гааге нового международного трибунала, который занимается преступлениями в Косово, совершенными во время конфликта 1998–1999 годов.

В феврале 2016 года Тачи был избран президентом частично признанной Республики Косово.

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году и было признано 100 странами мира. Сербия не признает отделения Косово и считает его своей территорией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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