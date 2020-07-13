 

Число жертв наводнений в Японии выросло до 72 человек

13.07.2020, 8:16, Новости дня

В результате наводнений в Японии погибли уже 72 человека, поиск еще 13 человек, пропавших без вести, продолжается, сообщил телеканал NHK.

Также в 21 префектуре Японии, главным образом на острове Кюсю, в результате вызванных проливными дождями наводнений и оползней пострадали почти 14 тыс. домов, передает РИА «Новости».

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетил в понедельник префектуру Кумамото для оценки ущерба и пообещал местным властям максимально помочь в ликвидации последствий стихийных бедствий.

Обильные дожди обрушились на юго-западные районы Японии утром 4 июля. Ранее сообщалось о 70 погибших и 13 пропавших без вести.

Тем временем, в результате наводнений в 27 провинциях Китая пострадали почти 38 млн человек, погибли или пропали без вести более 140 человек. 



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