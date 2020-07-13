В семи крупнейших реках Европы нашли множество масок и перчаток

13.07.2020, 8:16, Новости дня

В самых крупных европейских реках исследователи с корабля Tara нашли множество выброшенных одноразовых средств защиты, информирует France Info со ссылкой на материал France Inter.

В воскресенье, 12 июля, официальная представительница фонда Роми Хентингер рассказала в эфире France Inter, что такие данные вызывают беспокойство за будущее, потому что из них следует, что другие средства защиты уже попали в море.

В то же время эксперт уточнила, что одноразовые маски из пропилена «очень тонкие» и «быстро распадутся», передает RT.

Шхуна Tara в рамках миссии по выявлению микропластика в воде исследовала семь из девяти самых крупных рек Европы: Темзу, Эльбу, Рейн, Сену, Эбро, Рону, Тибр, Гаронну и Луару. Капитан плавучей лаборатории Мартен Эрто отметил, что во всех пробах воды экспедиция выявила наличие микропластика, который «не разлагается в море, под влиянием ультрафиолетовых лучей или соли».

Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. На сегодняшний день, по данным университета Джонса Хопкинса, в мире больше 12,8 млн граждан заразились коронавирусной инфекцией нового типа.