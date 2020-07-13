Что даст путинский «налог на богатых» экономике России?

13.07.2020, 8:16, Разное

C 1 января 2021 года в России появится новый налог – для людей с доходами выше 5 миллионов рублей в год. Означает ли это, что богатые теперь будут платить больше налогов? И поможет ли новый налог экономике?

Подоходный налог – один из главных видов прямых налогов. Вы получили зарплату, сдали кому-то свою квартиру или нарисовали логотип – со всех этих доходов государству причитается процент.

В России чаще всего используется единая ставка 13%. Она не зависит от уровня дохода: и врач с зарплатой в 30 тысяч рублей, и топ-менеджер нефтяной компании с окладом в миллион, и дизайнер, нарисовавший логотип за 500 рублей, заплатят государству по 13% от своего дохода.

Такая шкала подоходного налога называется плоской, она действует в России и еще в 20 странах. Сторонники этого подхода говорят, что при такой плоской шкале налоги проще декларировать, проще платить и проще собирать, а система стимулирует экономический рост, ведь чем больше человек зарабатывает, тем больше у него остается после уплаты налога.

– С 2001 года у нас действует плоская шкала налога на доходы физических лиц. И ее введение в свое время позволило вывести зарплаты и доходы из тени, упростить, сделать понятным налоговое администрирование, – заявил президент России Владимир Путин в июне. – То, что граждане с разным уровнем доходов платят налог одинаково, по одной ставке в 13 процентов, на первый взгляд, выглядит даже несправедливым. Однако если учесть, что после введения плоской шкалы НДФЛ собираемость налога увеличилась, причем увеличилась значительно, и государство получило возможность направлять эти дополнительные средства на решение социальных задач, то станет ясно, что справедливость здесь абсолютно ни при чем.

Эксперты говорят, что при действующей плоской шкале достаточно много способов уклониться от налогов. И пользуются этими способами как раз состоятельные люди, а основное налоговое бремя ложится на малоимущие слои населения.

– В России пока действует налог не прогрессивный, а регрессивный, – объясняет экономист Антон Табах. – То есть чем ты богаче, тем ниже твоя ставка. Есть много льготных режимов для бизнеса или как бы бизнеса – самозанятый, индивидуальные предприниматели, упрощенка для малых предприятий, – и поэтому состоятельные люди, то есть когда доход предпринимательский или псевдопредпринимательский, его почти всегда можно выводить из-под этого обложения.

Во многих развитых странах действует прогрессивная шкала налогообложения, когда более высокие доходы облагаются налогом по более высокой ставке и, наоборот, малоимущие слои населения платят меньше или даже освобождаются от уплаты налога полностью.

Например, в Великобритании применяют четыре ставки: от 0% – для тех, кто зарабатывает меньше 12500 фунтов в год, до 45% – на доходы, превышающие 150 тысяч фунтов в год.

Одна из самых высоких ставок по прогрессивной шкале принята в Швеции – там с высоких доходов придется заплатить до 57% налога.

Прогрессивная шкала позитивно сказывается на региональных бюджетах – сборы с подоходных налогов поступают туда, выравнивает доходы, она более справедлива в целом, ведь богатые несут большую фискальную нагрузку.

Введенный Путиным “налог на богатых”, на первый взгляд, выглядит прогрессивным. Но так ли это на самом деле?

Во-первых, новая система не уходит от плоской шкалы, а лишь дополняет ее. Ступень в новой шкале предусмотрена всего одна, а повышение ставки по ней не такое значительное – всего два процентных пункта. Граница уровня доходов определена в 5 миллионов рублей, то есть по повышенной ставке будут оплачиваться доходы сверх этой суммы. Например, если ваш годовой доход составил 5 миллионов 100 тысяч рублей, то вы заплатите 665 тысяч рублей (13% с 5 миллионов и 15% – с оставшихся 100 тысяч).

Под новую ставку попадает не более 1% россиян, а ожидаемые сборы составят всего около 60 миллиардов рублей в год – это менее 2% от общих сборов НДФЛ в России (1,7% от 3,5 триллионов).

Во-вторых, в планах государства нет освобождения от налогов малоимущих слоев или хотя бы облегчения налогового бремени для них. От этого решили отказаться, когда эксперты подсчитали, что от недобора налогов с бедных годовой бюджет может потерять до триллиона рублей, а дополнительные сборы с обеспеченных россиян не покроют эту разницу.

В-третьих, новый налог не пополнит региональные бюджеты: полученные дополнительные средства Путин пообещал направить на лечение детей по всей стране. В таком виде налоговая реформа больше похожа не на способ выравнивания доходов и пополнения бюджета, а на принудительную благотворительность.

Эксперты называют новый налог скорее популистским шагом перед голосованием по поправкам к Конституции и тестовым вариантом на ближайшие пару лет.

– Это, скорее, возможность получить некоторый пиар, а во-вторых, отработать некоторую схему, если будет хорошо работать, если можно будет это делать без больших нареканий и с минимальными административными издержками, то, соответственно, накидка для богатых может увеличиться, уровень богатства может снизиться, могут появиться новые корзинки, – говорит Табах.

Поэтому, несмотря на громкие заявления, новый налог рискуют не заметить ни богатые россияне, ни бюджет.