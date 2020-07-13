Погиб внук Элвиса Пресли

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13.07.2020, 8:08, Новости дня

Внук Элвиса Пресли Бенджамин Кио скончался на 28-м году жизни, сообщили источник в правоохранительных органах и менеджер матери молодого человека.

Источники в правоохранительных органах сообщили изданию, что внук певца был найден мертвым в своих апартаментах в американском городе Калабасас, штат Калифорния, информирует РИА «Новости» со ссылкой на портал TMZ.

Причиной смерти молодого человека стало «очевидное самоубийство», сообщили источники в правоохранительных органах, передает телеканал «360».

Бенджамин Кио – сын Лизы Пресли, дочери Элвиса, и музыканта Дэнни Кио. Молодой человек, как и Элвис, был музыкантом и сильно внешне походил на своего деда, но о его жизни в целом известно мало.

«Ее сердце (матери Бенджамина) разбито, она безутешна и убита горем, но пытается оставаться сильной ради 11-летних близнецов и старшей дочери Райли. Она любила этого мальчика. Он был любовью всей ее жизни», – сообщил менеджер Лизы Пресли Роджер Видыновски.



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