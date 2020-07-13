Ради выдающейся роли Кристина Асмус готова побриться налысо

13.07.2020, 7:53, Разное

Российская актриса Кристина Асмус сообщила, что она мечтает побриться налысо. Однако сделать это знаменитость готова исключительно ради выдающейся роли, звезда отметила, что пока она не получала таких предложений.

Не всех фанатов Кристины Асмус воодушевило ее заявление. Многие посчитали, что мечтает актриса о больших гонорарах и ради них готова отказаться от своих волос. Некоторые поклонники пытались отговорить ее стричь такие шикарные волосы ради роли в кино.

Однако не обошлось без критических высказываний. Один из подписчиков заметил, что после знаменитой сцены из фильма «Текст» бритье налысо не должно стать каким-то препятствием. Также было отмечено, что Кристина Асмус после новости о разводе с юмористом Гариком Харламовым пытается что-то изменить в своей жизни, поэтому она делает намеки о своих желаниях.