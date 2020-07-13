 

Дочь продюсера Пригожина заявила об отсутствии конфликта между ней и отцом

13.07.2020, 7:09, Разное

Даная Пригожина резко опровергла все слухи о том, что она конфликтует с отцом. У нее не только нет ссоры с известным продюсером и супругом Валерии, но этот человек, по словам его дочери, является единственной ее поддержкой на сегодняшний день.
Поводом для распространения слухов о том, что Даная Пригожина конфликтует с отцом, стали ее слова о желании взять фамилию супруга, когда она выйдет замуж. Однако позднее дочь Пригожина заявила, что это вполне нормальное явление и ни о каком конфликте с близким человеком речи идти не может, хотя в прошлом ссоры имели место быть.

Даная Пригожина считает, что подобные слухи распускают для пиара или в целях попытки поссорить ее с отцом, чтобы раздуть скандал. Теперь дочь продюсера думает о закрытии или удалении своей страницы в Instagram, поскольку подробности ее личной жизни используют, искажают и переворачивают посторонние ей люди.



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