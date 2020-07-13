Уровень воды в 433 реках Китая превысил опасную отметку
13.07.2020, 7:08, Новости дня
Уровень воды в 433 реках Китая из-за начавшихся в начале июня дождей превысил опасную отметку, в 33 из них побит исторический рекорд, сообщило министерство водных ресурсов КНР.
«С начала июня уровень воды в 433 реках по всей стране превысил опасный уровень, в 109 из них произошли паводки, еще в 33 реках уровень воды побил исторический рекорд», – передает РИА «Новости» сообщение министерства КНР.
В настоящее время уровень воды в низовьях главного потока реки Янцзы и в озерах Дунтиху, Поянху (крупнейшее пресноводное озеро в Китае), Тайху по-прежнему превышает опасный уровень.
Напомним, в результате наводнений в 27 провинциях Китая пострадали почти 38 млн человек.
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