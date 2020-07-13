Названа предварительная причина взрыва на УДК ВМС США в Сан-Диего

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13.07.2020, 6:53, Новости дня

Пожар на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе в Сан-Диего произошел не в результате взрыва, сообщил представитель командования Тихоокеанского флота США контр-адмирал Филип Собек.

«По предварительным данным, взрыв произошел из-за повышения температуры (на корабле) в результате пожара… Причины возгорания выясняет следствие», – приводит слова представителя командования Тихоокеанского флота ВМС США РИА «Новости».

По его данным, пожар начался на нижней грузовой палубе.

Он добавил, что состояние пострадавших в результате происшествия стабильное. «В основном их травмы связаны с отравлением продуктами горения», – сказал контр-адмирал.

Также Собек сообщил, что на борту корабля находится «около миллиона галлонов топлива» (более 3 тыс. 700 тонн), и пожарные пытаются не допустить его возгорания.

Напомним, в воскресенье телеканал «ABC-10» сообщил, что несколько моряков Военно-морских сил США пострадали в результате пожара на одном из военных судов на базе в Сан-Диего (штат Калифорния).



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