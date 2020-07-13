Появились данные о состоянии выжившего при крушении Ан-2 в Нижегородской области

13.07.2020, 6:48, Новости дня

Пострадавший при крушении самолета Ан-2 в Нижегородской области получил ожоги 50% тела, ему оказывается необходимая медицинская помощь, сообщил источник в экстренных службах региона.

«Предварительно, у пострадавшего 1961 года рождения ожоги 50% тела. Ему оказывается вся необходимая помощь», – приводит слова источника в экстренных службах региона ТАСС.

Напомним, в понедельник в Большеболдинском районе Нижегородской области разбился самолет Ан-2. На борту находились два человека, один из них погиб, второй с травмами доставлен в Центральную районную больницу. По предварительным данным, крушение произошло из-за того, что самолет задел провода ЛЭП.

На место крушения направлены сотрудники Приволжского следственного управления на транспорте СК России, организована доследственная проверка.