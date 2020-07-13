Названа возможная причина крушения Ан-2 в Нижегородской области

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13.07.2020, 6:30, Новости дня

Крушение самолета Ан-2 в Нижегородской области в понедельник утром произошло, по предварительным данным, после того как самолет задел ЛЭП, сообщили в пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте СК России.

«По предварительным данным, крушение Ан-2 в Нижегородской области произошло из-за того, что самолет задел провод [линии электропередач], после чего упал и загорелся. Это одна из версий случившегося. Однако будут проверены все версии, в том числе о техническом состоянии самолета и действиях пилота», – передает ТАСС сообщение пресс-службы Приволжского следственного управления на транспорте СК России.

«На место выехали следователи Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ и сотрудники МЧС РФ по Нижегородской области. Организована доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства происшествия», – сообщил в пресс-службе ведомства.

Тем временем в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области сообщили, что после столкновения с землей произошло возгорание самолета на площади 30 кв. м, которое было ликвидировано сотрудниками МЧС. Для ликвидации последствий было задействовано восемь единиц техники. «На земле жертв и разрушений нет», – сообщили в региональном главке.

Напомним, в понедельник в Большеболдинском районе Нижегородской области разбился самолет Ан-2. На борту находились два человека, один из них погиб, второй с травмами доставлен в Центральную районную больницу.



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