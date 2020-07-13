Ляшко: Минздрав уже рассматривает вопрос включения дексаметазона в протокол лечения COVID-19

13.07.2020, 6:20, Новости дня

Министерство здравоохранения Украины рассматривает вопрос включения дексаметазона в протокол лечения людей, инфицированных коронавирусом. Об этом в программе “БАЦМАН” главного редактора издания “ГОРДОН” Алеси Бацман заявил заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

“Касательно дексаметазона – это свежие данные. В Минздраве отдельная группа занимается формированием протокола лечения. Они уже рассматривали вопрос включения дексаметазона в протокол. Думаю, в ближайшее время у нас будет обновленный протокол, в котором будет предусмотрено его применение, с учетом всех возможных рисков и всей доказательной базы. Это уже больше вопрос лечебной части, профильных специалистов, профессоров, которые этим занимаются, анализируют риски… Как только какой-либо препарат показывает эффективность, он сразу включается в протокол лечения в Украине”, – подчеркнул Ляшко.

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Дексаметазон – медицинское и ветеринарное лекарственное средство, синтетический глюкокортикостероид, обладающий противовоспалительным и иммунодепрессивным действием.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщал, что дексаметазон – это первый препарат, показавший снижение смертности среди пациентов с COVID-19, которым требуется искусственная вентиляция легких и кислородная поддержка.

За последние сутки коронавирус в Украине был подтвержден у 807 человек, зафиксировано 23 летальных исхода. Общее число подтвержденных случаев составляет с начала эпидемии 50 414, умерли 1306 человек.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube