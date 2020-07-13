 

Саакашвили: Янукович говорит: “Мы в очереди стоим за гробом отца Зосимы. Я целую ему руку – рука поднялась, три раза меня по голове погладила и упала”

13.07.2020, 6:20, Новости дня

Экс-президент Украины Виктор Янукович во время одной из встреч с экс-президентом Грузии, руководителем украинского Исполнительного комитета реформ Михаилом Саакашвили рассказал, что повлияло на его решение стать президентом, об этом Саакашвили сообщил в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону.

“В другой раз он мне рассказывал: “Я, в общем-то, не собирался идти в президенты, но как-то меня все уговаривали, а потом я поехал к отцу Зосиме на Афон…” “Отец Зосима, скажи: мне идти в президенты?” Тот отвечает: “Я тебе скоро подам знак”. И умер. Янукович говорит: “Мы в очереди стоим за его гробом… Все проходим, я целую ему руку – рука поднялась, три раза меня по голове погладила и упала”, – рассказал экс-президент Грузии.

По его словам, Янукович считал, что старец ему подал знак. 

Саакашвили: Я один из немногих людей, которых Путин открыто пригрозил убить, а я еще жив. Читайте полную версию интервью

Виктор Янукович – четвертый президент Украины (2010–2014 годы). 24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева признал его виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорил к 13 годам лишения свободы (после бегства Янукович обратился к российским властям с просьбой ввести войска в Украину). После Революции достоинства в 2014 году Янукович сбежал в Россию и проживает сейчас на территории РФ.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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