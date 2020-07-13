По-Михайлкову: Сатанинский патент Билла Гейтса

13.07.2020, 6:22, Разное

Билл Гейтс вначале этого года запатентовал новое устройство под очень специфической аббревиатурой в которой Михалков нашёл сатанинское число 666.

И в этом обзоре попробуем более детально разобрать, что из себя представляет патент Билла Гейтса под интересной маркировкой WO2020060606. Помимо числ и букв есть его краткое описание на английском языке.Суть перевода заключается в том, что оно переводиться как (Добывание криптовалюты за счёт активности человеческого тела).

Тем не менее, каким образом можно вообще добывать криптовалюту в наши дни. Первое и самое примитивное это использовать процессор ПК, второе практически тоже устаревшее и невыгодное на сегодняшний день-это использование видеокарты ПК(компьютера). Третий вариант-это использование Асика. Но все это очень затратно в отношение использования электричества.

И тут гений Билл Гейтс решил добывать криптовалюту (при чём он хочет создать именно свою криптовалюту) которую будут добывать все живущие люди на земле.Ход конём так сказать.Не нужно электричества, нужно тело человека. И тут у меня в голове пролетел кадр из фильма матрица, в котором все люди были подключены к «суперкомпьютеру» и находились в состоянии анабиоза. Неужели Билл Гейтс хочет оживить сценарий фильма Матрица?

Но для того, чтобы «майнить на теле человека»(добывать виртуальную валюту) необходимо дополнительное устройство в теле человека. И тут то самое поразительное, без чипа не обойтись. Либо аналогом может послужить QR код, либо штрих код.Да и в патенте Билла Гейтса опять же нашли три 666,которые до этого были найдены и на штрих кодах которые есть на любом товаре в магазине. Даже на QR-коде есть три 666,просто посмотрите на три квадрата по углам, они так же имеют значение трёх 666.А в патенте Билла Гейтса,они чередуются через 0 и имеют такой формат 060606.Да и 2020 год тоже прослеживается в номере. WO-мировой порядок в сокращении.

Очень похоже на самом деле на пророчества из библии. А если конкретнее Откровение Иоанна Богослова,в котором описывается число Зверя 666. И без этого числа никому нельзя будет ни купить, ни продать. В общем если в ближайшее время криптовалюта заменит наличные деньги, то вот таким образом исполниться пророчества из Библии.