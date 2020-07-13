Построено более 50 км трубопровода для переброски воды в Симферополь

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13.07.2020, 6:16, Новости дня

Подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов проложили более 50 километров трубопровода в одну линию, который должен соединить Тайганское и Симферопольское водохранилища в Крыму, сообщили в Минобороны России.

«В настоящее время личный состав трубопроводных батальонов продолжает выполнять задачи по прокладке трубопровода. Для подачи воды по трубопроводу будут использоваться передвижные насосные станции, оборудованные перекачивающими насосными установками», – приводит слова представителя Минобороны РФ ТАСС.

Напомним, в прошлую среду глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что по просьбе руководства республики Минобороны построит трубопровод для переброски воды из Белогородского района Крыма к Симферополю. 11 июля первая партия труб для строительства водовода Белогорск – Симферополь прибыла в Крым.

Напомним, проблемы водоснабжения и орошения земель в Крыму появились в 2014 году, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу.

Аксенов заявлял, что Крым способен справиться с недостатком водоснабжения без поставок воды с Украины. Он рассказывал, что в Крыму идет разработка комплексной системы водоснабжения всего полуострова.

Кроме того, специалисты Севастопольского госуниверситета и НИИ сельского хозяйства Крыма обнаружили большой объем пресных вод в крымских горах.

Симферополь потребляет ежедневно 160 тыс. кубометров воды, большую часть этого объема уже удалось заместить из других источников.



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