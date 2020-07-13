Мальчик признался бабушке, что к нему по ночам приходит страшная черная женщина

13.07.2020, 6:14, Разное

Эта жуткая история была недавно опубликована на американском сайте Slate Magazine.

На этом сайте есть раздел по проблемам воспитания детей, который ведет журналистка Николь Клифф.

Разные пользователи присылают ей свои вопросы о том, как правильно обращаться с ребенком, как его кормить, как реагировать на различные ситуации и тд. и Николь отвечает на эти письма.

Но недавно Николь опубликовала очень жуткое сообщение, присланное ей неназванной пожилой женщиной. Эта бабушка написала ей буквально следующее:

"У моего 2,5-летнего внука последние полторы недели происходит повторяющийся ночной кошмар. Он просыпается из-за этого очень расстроенный и потом говорит, что в его комнате находится "леди".

Когда мы спросили его, разговаривает ли эта "леди" с ним и почему она находится в его комнате, внук сказал, что "леди" надо что-то взять из его комнаты и что она хочет что-то положить на его ножку.

Такое происходило уже как минимум пять раз. Моя дочь как раз обучает его садится на горшок и еще она недавно родила второго ребенка – девочку. Ей сейчас 4 недели. Я знаю, что такие перемены в жизни могут вызывать у детей ночные кошмары и я также понимаю, что у детей в этом возрасте очень богатое воображение.Тем ни менее, то, что пояснил мне внук, кажется мне слишком конкретным и жутким.

Мы все в растерянности относительно того, что нам с этим делать и как ему помочь. И мы конечно же очень огорчены, что наш милый мальчик подвергается этому. Что вы можете посоветовать в этом случае?"

Очевидно, что Николь Клифф было сложно подобрать правильные слова и все-таки ответить на это письмо. Она написала в своей статье, что не думает, что ребенка посещает демон или призрачная женщина, хотя слова про "хочет что-то положить ему на ноги" вызвали у нее очень негативную реакцию.

По мнению Николь, она думает, что все дело все-таки в том стрессе, который маленький ребенок испытал от приучения к горшку и рождении сестры. Также она написала, что полторы недели не такой большой срок для повторяющегося кошмара.

В качестве советов как можно решить эту проблему, Николь посоветовала поставить в комнате мальчика ночник, а также сделать для него специальную брызгалку, которая будет "отпугивать странных леди". Одновременно она посоветовала пока приостановить приучение к горшку и немного подождать.

Эта статья вызвала большой интерес у многих пользователей сети и они сделали предположение, что к ребенку может и правда приходить призрак или иная нечистая сила. И что если родители спишут все на трудности приучения к горшку и маленькую сестру, то ребенку будет еще хуже в будущем.

Со своей стороны они стали советовать очистить дом с помощью ладана или шалфея или пригласить священника.