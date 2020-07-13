Жуткий овраг в Сомерсете пугает местных жителей голосами невидимок

13.07.2020, 6:14, Разное

"Охотники на привидений" супруги Кристина и Дейв Томас на днях специально приехали в британское графство Сомерсет, чтобы изучить одно очень странное место.

Место находится в живописных дубовых зарослях Кванток Хилс и выглядит как неглубокий овраг на краю леса. Жители близлежащих деревень зовут его Ров Убитой Женщины (Dead Woman’s Ditch).

На дне этой канавы весной и осенью регулярно скапливается дождевая вода, а в остальное время ров пугает редких прохожих своими причудливо искривленными деревьями.

Из-за этих деревьев место выглядит заведомо зловещим и пугающим. Кроме того, эзотерики считают, что сильно искривленные деревья это первый признак "нехорошего места".

Дурная слава оврага возникла с 1789 года, когда тут была зверски убита женщина по имени Джейн Уорфорд, а убийцей был ее муж Джон. С тех пор люди, которые приходили сюда, иногда слышали бестелесные голоса.

По словам Кристины и Дейва Томаса, они тоже услышали странный голос невидимки, едва приехали сюда. Этот голос сказал им "Убирайтесь прочь". По их мнению, голос этот был мужской и что вероятнее всего это был голос Джона, который после смерти оказался проклят и связан с местом, где он убил свою жену.

С Ровом Убитой Женщины странным образом было связано еще как минимум два убийства. И оба произошли всего через два года друг от друга.

В 1986 году бесследно пропала 25-летняя Сьюзи Лемплу, которая работала риэлтором. Сьюзи поехала показывать очередному клиенту дом в сельской местности, а назад уже не вернулась. Ее тело так и не нашли, как и не выяснили, кем был тот клиент, с которым она встречалась.

Спустя два года после исчезновения Сьюзи Лемплу, в 1988 году, в Рве Убитой Женщины было найдено тело 29-летней убитой Ширли Бэнкс. Бэнкс похитили в городе, а ее останки были найдены в канаве лишь 6 месяцев спустя. Ее убийцей оказался серийный маньяк Джон Каннан, которого также подозревали в смерти Сьюзи Лемплу, но последнее доказать не удалось.

В 2001 году британская полиция все-таки решилась снова приехать приехала в Кванток Хилс и тщательно проверить Ров Мертвой Женщины для поисков останков тела Лемплу. Ров тогда был наполнен водой, однако полицейских это не остановило. Останки Сьюзи так и не нашли, однако к дурной славе этого места прибавилась еще одна.

Ров Мертвой Женщины на самом деле древнее искусственное сооружение, много веков назад (точная дата неустановлена) жители Сомерсета возвели тут эти земляные валы, которые в наше время превратились в насыпь с канавой. Канава эта не маленькая, она тянется примерно на 1 км.

Местные жители и в наши дни рассказывают разные страшные истории, которые произошли с ними в этом месте. Мужчина по имени Камерон Келли написал, что однажды шел тут и на него прямо с неба упал блокнот. При этом рядом не было никаких зданий. А когда пару дней спустя он снова шел тут со своим другом, то некто невидимый прошептал им в уши "Привет".

Другой местный житель рассказал, что как-то днем он гулял по канаве и увидел что навстречу ему идет старик с собакой. Был зимний вечер, достаточно темно, на старике была кепка, низко надвинутая ему на глаза, и вдобавок старик шел сильно склонив голову.

Поравнявшись с очевидцем, старик пробормотал ему "Привет" и очевидец тоже автоматически сказал "Привет". А потом секунд через 20 он обернулся и того старика не было нигде, ни на тропе, ни в стороне. Уйти он за такое короткое время никуда не мог, разве что упасть в канаву, которая еще была наполнена водой, но на воде не было никаких помех.