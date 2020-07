Financial Post: Канадская налоговая служба (CRA) ужесточит проверки владельцев недвижимости в США

13.07.2020, 6:13, Разное

CRA проверит сделки с недвижимостью в США, совершенные канадцами, за последние 6 лет

Канадское налоговое агентство (CRA) ищет компанию, которая предоставит данные о недвижимости, принадлежащей канадцам в США.

Работники налоговой хотят убедиться, что канадцы платят налоги на недвижимость за рубежом.

Как сообщает издание Financial Post, CRA проверит все сделки с недвижимостью в США, совершенные канадцами, за последние 6 лет. Канадцы, которые не заплатили налоги, могут столкнуться со штрафами, процентами за задержку уплаты налогов и сборов, а также обвинениями в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.

Владельцы недвижимости в США, которые сдают жилье в аренду, должны указать доходы, полученные от аренды в налоговой декларации. В противном случае налогоплательщика оштрафуют, помимо налога и штрафа придется заплатить пени за просрочку.

Канадцы, которые владеют недвижимостью за рубежом, должны подать форму T1135. Форма заполняется в том случае, если стоимость недвижимости превышает $100 тыс и жилье сдается в аренду.

Штраф за несвоевременную подачу заявления составляет $25 за каждый день просрочки, максимальный размер штрафа в год составляет $2.500 плюс непогашенные проценты по задолженности. Штрафы применяются даже, если налогоплательщик указывает доход со сдачи жилья в аренду в налоговой декларации.

Предостережение “перелётным птицам” (т.е. тем кто улетает на зиму в теплые края): CRA (канадская налоговая служба) охотится за данными о недвижимости в США, чтобы следить за операциями канадцев

Snowbirds beware: The CRA is hunting for bulk U.S. real estate data to keep tabs on transactions by…

Сотрудники налоговой также будут просматривать данные о продаже недвижимости в США канадцами, чтобы убедиться, что налогоплательщики заплатили налог на прирост капитала в Канаде.