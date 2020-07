Служащим по призыву китайским солдатам далеко до прекрасно подготовленных индийских военных

Vivek Sinha

Индийская армия в Ладакхе (File Photo)

Около трети численного состава Народно-освободительной армии (НОАК) – это призывники, которые служат в армии в течение двух лет, а затем уходят в запас. Военнослужащие НОАК не имеют серьезной военной подготовки.

Ладакх продолжает оставаться в заголовках. Долина Галван остается в напряжении. И Индия продолжает оставаться в состоянии повышенной готовности, она укрепляет боевые позиции вдоль линии фактического контроля (Line of Actual Control – LAC), с тем чтобы иметь возможность предотвратить любые дальнейшие авантюры Китая. Что касается территориального контроля, то в позициях армий вдоль LAC не произошло абсолютно никаких изменений, несмотря на то, что Индия и Китай наращивали свои силы. Две армии находятся на боевых позициях, выстрелы не звучат, но Китай начал психологическую войну.

Большая часть “пятой колонны” по всей Индии – обозревателей, стоящих на позициях “Кац предлагает сдаться”, работают днём и ночью, чтобы вызвать смятение и страх по поводу наращивания вооруженных сил Китая в районе LAC. Эти национал-предатели широко используют отфотошопленные фотографии, чтобы доказать, что Китай “съел” несколько квадратных километров индийской территории в долине Галван. Это далеко от истины. Факт остается фактом, что 15 июня НОАК (Народно-освободительная армия) начала неспровоцированную атаку на индийских солдат в надежде увидеть их спины, вместо этого индийские солдаты погнали китайцев прочь. В этом жестоком бою более 35 солдат НОАК были убиты индийскими военнослужащими, тем самым серьезно подорвавшими представления о непобедимости НОАК. С тех пор Китай перешел в режим устранения негативных последствий, что может быть лучше, чем вести психологическую войну против Индии.

Интересно, что долина Галван по-прежнему закрыта для всех гражданских лиц, включая журналистов. Индия вновь и вновь повторяла, что в районах, находящихся под ее контролем, не произошло никаких изменений. Любопытно, что “пятиколонник” ‘coterie’ работал не покладая рук, чтобы распространять отфотошопленные спутниковые снимки палаток, бункеров и лагерей НОАК (Народно-освободительной армии Китая) в LAC, чтобы доказать, что пока индийская армия продолжает спать, китайские военные вторглись на территорию Индии. Этот modus operandi направлен на то чтобы создать психоз страха в умах индейцев, одновременно скрывая недостатки НОАК.

Эта психологическая война имеет решающее значение для Китая, поскольку она скрывает прорехи в его “доспехах”. Почти 30% «солдат» Народно-освободительной армии (НОАК) составляют военнослужащие, попавшие на военную службу по призыву, которые вынуждены служить в армии в течение двух лет, а затем уходят в запас. Фактически, это означает, что состав НОАК постоянно “проходит” через вращающуюся дверь, и около трети китайских военных всегда находятся на пути к выходу. Личный состав, служащий в НОАК по призыву, лишь увеличивает её численность, поскольку эти солдаты едва ли получают серьёзную военную подготовку, и тем не менее, их все же отправляют на на боевые позиции. Толпе китайских призывников далеко до закаленной и профессиональной индийской армии. Более того, эта призывная молодежь, воспитанная в уютной обстановке, никогда не имела опыта настоящей войны. Почти весь свой срок в НОАК призванные солдаты держат оружие в руках только стоя перед гражданским населением. Существует огромное различие, когда люди в форме используют оружие для устрашения мирных жителей и когда сталкиваются с закаленными в боях солдатами. Это различие обернулось против НОАК 15 июня во время битвы в долине Галван, когда индийские солдаты, несмотря на численное превосходство китайцев, преследовали их, ломали кости и разбивали головы.

Оставшиеся два трети личного состава НОАК, люди надевшие военную форму, знают, что они всего лишь пешки в гамбите Коммунистической партии Китая, пешки, которых можно принести в жертву по прихоти «высшего командования». Готовность солдата жертвовать собой ради нации явно отсутствует в Народно-освободительной армии, где военнослужащие – это всего лишь штатный персонал, который используется в качестве пушечного мяса для продвижения повестки Коммунистической партии по захвату земель и расширению границ. Для сравнения, индийские вооруженные силы это то место куда охотно вступают трудоспособные мужчины со всей страны, где они проходят суровую школу жизни и проникаются национальными чувствами и патриотизмом. НОАК, напротив, является в большей степени армией Коммунистической партии Китая, а не Китая как нации.

Наличие национального чувства может быть главным отличием между враждующими армиями, когда солдатам приходится выбирать между жизнью и смертью в течение доли секунды. Даже во время битвы 15 июня каждый индийский солдат знал, что если он погибнет при исполнении служебных обязанностей, его будут помнить как героя, его мученичество будет отмечено государственными наградами, а члены его семьи будут почитаться индийским обществом. И Индия действительно почтила память двадцати солдат, погибших 15 июня, которые были кремированы с полными государственными почестями.

Сепой Чандан Кумар был кремирован с полными воинскими почестями в его родной деревне Гьянпура в Бходжпуре, Бихар. Сепой Чандан Кумар принял мученическую смерть во время битвы 15 июня с НОАК в долине Галван

Ничего подобного не произошло в Китае. Коммунистическая партия Китая даже официально не признала имена солдат НОАК, убитых 15 июня. «Дракон» слишком смущен, чтобы публично признать, что, несмотря на то, что китайские солдаты были вооружены колючей проволокой, кастетами и дубинками утыканными гвоздями, индийцы погнали их. Weibo, китайский аналог Twitter, все еще гудит гневными комментариями членов семей убитых солдат НОАК, которые ожидали хоть каких-то официальных почестей и признания того, что их родственники пожертвовали своей жизнью ради страны. Но тогда этого не произошло, просто потому, что в мировоззрении коммунистического Китая человеческая жизнь не имеет никакой ценности. И здесь кроется разница подходов между индийской армией и Народно-освободительной армией Китая.

Экономические проблемы Китая

С момента начала пандемии COVID-19 экономические проблемы Китая усугубляются. Макроэкономические показатели Китая наглядно показывают ту пропасть, в которую он рухнул.

В Китае насчитывается 900 миллионов человек активной рабочей силы, из которых около 80 миллионов сегодня – безработные. Чтобы успешно вовлекать в экономику новые кадры, Китаю также необходимо каждый год создавать 11 миллионов новых рабочих мест. Около 40% населения Китая – почти 600 миллионов человек – зарабатывают в среднем 1000 юаней (10 600 рупий) в месяц, это уровень прожиточного минимума. Доход на душу населения в Китае в январе-марте 2020 года снизился на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Три двигателя роста Китая также указывают на основные проблемы в его экономике. Смотрите: потребительские расходы в Китае упали на 19%, экспорт сократился на 13%, а инвестиции в основной капитал сократились на 16%. И этот процесс еще не закончился. Примерно 200 миллионов рабочих мест в Китае создаются предприятиями, связанными с внешней торговлей. По мере того как Китай вступает в торговую войну с США, а крупные корпорации выводят свои производственные базы из Китая, большинство из этих рабочих мест может просто исчезнуть. Все это делает китайское население беспокойным и злым, очень злым.

Безработная молодежь со своими заявлениями о приеме на работу в Китае. (Representative photo)

Президент Си Цзиньпин знает об этих неприятностях, и мандарины коммунистической партии чуют приближение взрыва общественного негодования. Однако вместо того, чтобы предпринимать конструктивные шаги, чтобы направить китайскую экономику в сторону коррекции курса, они прибегают к цензуре “инакомысленных” новостей и перенаправляют гнев на местах в сторону агрессивного национализма. Именно этим объясняется нарушение Китаем соглашения с Гонконгом, его бравада в отношении Тайваня, непрекращающееся противостояние с Индией в Ладакхе и недавняя борьба с Японией из-за островов Сенкаку в Тихом океане.

По иронии судьбы, Китай не преуспевает ни на одном из этих фронтов. И для того, чтобы оставаться на плаву, Китай, через свое министерство иностранных дел, запустил дипломатическую кампанию «воинов-волков» которые резко атакуют всех и каждого, кто не поддерживает позиции Китая. Печально, что часть индийских СМИ и самопровозглашенных «экспертов» стали инструментами в этой китайской дипломатии «воинов-волков».

Фотошоп спутниковых снимков палаток НОАК, бункеров и прочего китайского военного присутствия в долине Галван и других частях LAC просочился в эту легко поддающуюся стороннему влиянию часть политической клики, после чего последовала хорошо согласованная атака. Единственная цель этого перфоманса – сформировать нарратив в пользу Китая и создать в Индии атмосферу страха по поводу его непобедимости.

Раскрытие деталей размещения индийских войск поможет только Китаю

Линии соприкосновения в зонах боевых действий линии часто размыты. Население Индии должно быть уверено, что мученическая смерть двадцати индийских солдат и их борьба, в ходе которой они убили не менее 35-40 солдат НОАК, не прошли даром. После столкновения в Галване 15 июня не произошло новых нарушений со стороны Китая.

Батальоны и танки индийской армии продолжают дислоцироваться вдоль LAC в Ладакхе. Мобилизация войск Индии происходит в полном соответствии с восприятием угроз вдоль LAC. Индийские истребители находятся в состоянии повышенной готовности. Нам нужно доверять нашим вооруженным силам. Они находятся на боевых позициях. Они пришли в LAC не на пикник!

Стратегия и боевая готовность должны быть секретными. Любая военная стратегия и военное движение не могут и не должны обсуждаться публично. Оказание давления на правительство Индии с целью раскрытия деталей нашей военной стратегии поможет только Китаю. Написание подробных отчетов о нашем размещении войск поможет только Китаю. Индийцы должны похоронить призраков 1962 года. Всего через пять лет после 1962 года индийская армия уничтожила около 900 китайских солдат в битве при Натху-ла-Чо-Ла в Сиккиме и прогнала вторгшуюся НОАК на её базы. Китай знает, что не может прямо воевать с Индией, и он будет заниматься психологической войной.

В ближайшие дни Китай активизирует свои усилия по распространению слухов об индийской армии, о ВВС и ВМС Индии. Это психологическая война Дракона. К сожалению, в этой психологической войне, вся эта “пятая колонна” – обозреватели, самопровозглашенные «эксперты по обороне» и коммунисты встанут на сторону Китая. Они встали на сторону Китая в 1962 году и сделают это снова.

Vivek Sinha (Вивек Синха)

Основатель и главный редактор News Intervention. Работал в редакциях в «Таймс оф Индия», «Хроника Декан», «Азиатский век» и «Индостан таймс». Снял несколько короткометражных и документальных фильмов.

Кадры, снятые, как сообщается в мае 2020 года, показывают, что индийские и китайские военные собираются вступить в конфликт из-за пограничного спора, ситуация, которая повторяется всё чаще и со всё большим ожесточением.

Совсем недавно между военнослужащими двух государств, обладающих ядерным оружием, вспыхнула драка, и 20 индийских солдат были убиты. Выяснилось, что китайские солдаты использовали арматуру и импровизированные булавы – утыканные гвоздями дубинки.

В этой стычке было ранено более 40 китайских солдат, в том числе, по непроверенным сведениям, несколько погибших. Однако Китай не обнародовал точных данных о своих потерях в результате инцидента.

