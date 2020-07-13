 

Спустя 15 лет Андрей Губин вновь спел на сцене перед публикой

13.07.2020, 6:09, Разное

После продолжительного перерыва российский певец Андрей Губин вновь выступил на сцене вместе с участником пятого сезона шоу «Голос» Ильей Бардо. Дуэтом они спели на частной вечеринке, но исполнитель на большую сцену пока возвращаться не планирует.
Последний раз Андрей Губин выступал 15 лет назад в Кремлевском дворце, с тех пор на сцене его не видели. Илья Бардо на своей странице в Instagram-аккаунте опубликовал видео с совместным выступлением с 46-летним певцом. Он отметил его скромность, доброту и порядочность.

Подписчиков восхитило возвращение Андрея Губина, хотя оно и носило краткосрочный характер. Некоторые отметили, что певец не выступает 15 лет, а его песни продолжают жить. Фанаты также вспомнили эпизод с продюсером певца Тарасом Ващишиным. В декабре он сообщал, что Губин готовится к триумфальному возвращению на эстраду, но позднее певец опроверг данное заявление.



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