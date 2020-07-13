На взятие Фургала

13.07.2020, 5:55, Разное

Кремль сделал губернатору такую рекламу, о которой бывший торговец металлоломом не мог и мечтать.

Арест хабаровского губернатора Сергея Фургала оказался на редкость неудачным мероприятием для Кремля. Губернаторов арестовывали и раньше, и ни один из арестов не вызывал бунта. Не вызывал бунта и многотысячных демонстраций ни арест Серебенникова, ни процесс Прокопьевой, ни даже арест Анатолия Быкова в Красноярске, которого взяли по совершенно той же модели, что и Фургала.

Вслед за арестом Фургала на улицы Хабаровска вышла толпа до 35 тысяч человек. Толпа кричала «Долой Путина», и менты ее не хватали, потому что в Хабаровск не сообразили завезти ОМОН из других городов, или, например, из Чечни, что Кремль, несомненно, сделал бы, если бы предполагал такой размах митинга.

Сергей Фургал обвиняется не в традиционных для губернатора хищениях, а в самых настоящих убийствах. Дальний Восток — край суровый, и там трудно найти людей, которые много значили бы в бизнесе и не убивали, а Фургал и вовсе из торговли металлоломом, которая в 90-х вся была под бандитами.

В 2004 Фургал и его компаньоны оспаривали у некоего Евгения Зори собственность на корпус завода ЖБИ. Когда суд решил, что корпус принадлежит Зоре, неизвестный выстрелил в Зорю восемь раз. После этого в квартире покойника нашли заявление о том, что в случае убийства он просит винить в своей смерти руководство «ООО-Миф-Хабаровск».

Руководителями ООО в тот момент являлись Сергей Фургал, Николай Мистрюков и Олег Булатов.

После этого Фургал поссорился с Олегом Булатовым, и надо же такое совпадение — в 2005 году Булатова тоже расстреляли. Фургалу везло, как Рамзану Кадырову, у которого врагов убивают одного за другим.

Некоторые истории выглядели, как чистая Кущевка. У Фургала в селе Лермонтовка был пункт сбора металлолома, в этот пункт приехал парень по имени Сандалов и вместе с приятелями забрал металлолом (почему — сложно сказать. Мать Сандалова утверждает, что он забрал свой металлолом, за который ему не заплатили). Дело было в 2004 г. В село приехали четверо или пятеро шкафов, искали Сандалова два дня по всему селу, не делая из этого никакого секрета, говорили, что им шеф приказал найти того, кто увез металлолом.

Когда нашли, личный водитель Фургала расстрелял Сандалова из «Сайги».

В общем, с такой биографией Сергею Фургалу нужно было, конечно, в «Единую Россию», как Дарькину или Винни-Пуху, а он зачем-то вступил в ее экономвариант — ЛДПР.

И поскольку ЛДПР у нас играет роль спойлера, то в 2018 г. он выдвинулся как спойлер против действующего губернатора Вячеслава Шпорта. Это был тот самый случай, когда на выборы шли единоросс и пудель, и народ проголосовал за пуделя. Фургал набрал 70%. Ходят слухи, что после первого тура полпред Трутнев сказал Фургалу «снимайся», но тот не стал. Полпред воспринял это как нарушение договоренностей, что очень характерно для путинского чиновника. Потому что когда путинский чиновник прозевал ситуацию, он никогда не спрашивает себя: «Что я не то сделал?»

Он спрашивает: «Кто в этом виноват и кого посадить?»

Итак, пепел Зори и Булатова не стучал в сердце власти до той поры, пока Фургал не совершил следующие четыре преступления:

Он выиграл выборы у единоросса.

Вопреки ожиданиям, он оказался действительно популярным губернатором. Запретил чиновникам летать бизнес-классом, выставил на продажу правительственную яхту, сократил себе зарплату с 1,4 млн. рублей до 400 тыс. руб.

Заимел в крае рейтинг выше, чем у Путина. (по этому поводу в сети даже была запись совещания у полпреда Трутнева, где Фургалу это как раз и ставили в вину).

На волне его популярности ЛДПР в сентябре 2019 выиграла выборы в краевую Думу.

После этого Фургала и стали мочить. Посадили губернатора Ишаева (ходили слухи, что он поддерживал Фургала). Начали отжимать завод «Амурсталь», а, главное, взяли и увезли в Лефортово его третьего оставшегося в живых партнера Мистрюкова, который и дал показания на Фургала. Как прессовали Мистрюкова, можно только вообразить, потому что еще до ареста Фургала Мистрюков отказывался встречаться с Евой Меркачевой и другими правозащитниками, случай в практике Меркачевой беспрецедентный.

После этого Фургал совершил еще и пятое преступление: он не стал подделывать в крае результаты референдума.

Явка на референдум по официальным данным составила 44%, «за» проголосовали 63%. Эти результаты удивительно близки к реальным результатам по России, которые вычисляет Сергей Шпилькин.

В общем, губернатор Фургал — это не тот человек, о котором можно сочинить положительную статью. Но полагаю, что о нем можно сочинить головокружительный роман: литература, она вообще улавливает те тонкости жизни, которые журналистика не должна улавливать.

Полагаю, что в Кремле многое просчитали перед арестом. И то, что брать надо после референдума (иначе результат его был бы еще хуже). И гнев Жириновского (потому что кто ж теперь будет столоваться в его лавке?) И, самое главное, просчитали месседж, посылаемый этим арестом спойлерам, побеждающим благодаря протестному голосованию.

«Вы думаете, мы будем с вами торговаться, за сколько вас купить? Мы будем вас сажать».

Это было такое превентивное действие, чтобы ЛДПР не слишком много просила за свои услуги в условиях растущей нестабильности.

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Не просчитали они только одного: многотысячной толпы на улицах Хабаровска, ментов, которые не хватали людей, и кричалки. Потому что в случае Фургала они лечили не болезнь, а симптом. Губернатор Фургал — со всеми его рогами и копытами — стал в крае символом сопротивления Кремлю.

И вовсе не у трепетной интеллигенции. А у народа. Как минимум это откликнется Кремлю на выборах в сентябре. Как максимум — Кремль своими руками сделал Фургалу такую рекламу, о которой бывший торговец металлоломом и член супермаркета под названием ЛДПР не мог и мечтать.

Юлия Латынина

Обозреватель «Новой»